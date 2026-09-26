Maşinile la mâna a doua domină în continuare şosele din România. Preţul este cel mai important argument în alegerea unui autoturism deja folosit. În funcţie de model, kilometri rulaţi sau anul de fabricaţie, diferenţa între o maşină nouă şi una second hand poate ajunge şi la 30 de mii de euro.

"Preţul iniţial, 50.375 de euro şi preţul actual, 34.500 de euro. Cu 31.000 de kilometri. 2025".

O maşină puţin rulată costă şi cu 15 mii de euro mai puţin faţă de una nouă.

"58.500 de euro preţ actual... 6.600 de kilometri. 75.317 de euro, preţul iniţial".

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Nu e de mirare, aşadar, că nouă din zece maşini înmatriculate în această vară în România au fost maşini second-hand.

"Automat. Normal, maşina pe care am luat-o e diferenţă de 30 de mii între ele", spune un cumpărător de mașină rulată.

Totuşi, specialiştii spun că trebuie să fim foarte atenţi atunci când alegem un autoturism la mâna a doua. Înainte de verificarea oficială, după seria de şasiu, se poate face şi o primă evaluare, vizuală.

Maşinile second-hand domină piaţa auto din România

"Putem să vedem elemente vopsite...O culoare veche a maşini şi una vopsită proaspăt se cunoaşte. 6:40 Tapiţeria, la pedale putem să vedem dacă sunt uzate. Volanul...Şi la motor, putem observa nişte scurgeri de ulei, sunt mai multe...", a declarat George Cioblea, mecanic auto.

"Avem 5, 6 criterii pe care le impunem. În primul rând, rulajul să fie certificat, verificabil. Al doilea pas este: verificăm provenienţa, ne asigurăm ca maşina să nu fie furată", a declarat Erdal Iomer, director vânzări sau reprezentant showroom.

După o experienţă neplăcută, Adrian a ales confortul şi siguranţa unei maşini noi.

"Am avut înainte o maşină second hand şi am avut un milion de probleme cu ea.12:05 Probabil, în 5 ani, la o maşină second hand, dacă a ieşit din garanţie, diferenţa aceea de bani o poţi băga în mentenanţă înapoi", a declarat Neagu Adrian, tânăr.

"Uneori, diferenţa de preţ pentru o maşină nouă chiar merită. Merită pentru garanţie, merită pentru siguranţă şi tehnologia modernă, care este pusă pe maşina nouă", a declarat Rozamaria Gănuț, consilier vânzări.

"În România sunt mulţi samsari şi nu ştii ce cumperi. Kilometri daţi înapoi, pagube făcute fără factură, fără garanţie, nu apare în istoric", a declarat un tânăr.

SUV-urile rămân, de departe, în topul preferințelor românilor. În primele opt luni ale anului, aproape 40% dintre vizualizările de pe o platformă online au fost pentru astfel de mașini, iar numărul solicitărilor din partea potențialilor cumpărători a crescut cu 7% față de anul trecut. Datele arată că nu vorbim doar despre o preferință de sezon, ci despre o tendință care se menține pe piața auto.

Printre preferate au fost şi maşinile electrice. În primele opt luni din acest an, au fost înregistrate cu 50% mai multe vânzări faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.