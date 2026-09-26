Fermierul care a renunțat la vite pentru bujori. Cultivă 65 de hectare și își vinde producția în Olanda

Un fermier din estul Poloniei a lăsat creșterea bovinelor și s-a orientat către o cultură neobișnuită. Robert Koszel cultivă acum 65 de hectare cu bujori, atât pentru flori tăiate, cât și pentru rădăcini. Producția ajunge în Olanda, de unde este distribuită mai departe pe piețe din întreaga lume.

Robert Koszel lucrează în ferma familiei din regiunea Lubelskie. Agricultura este o tradiție de familie de șapte generații, iar acum și cea de-a opta generație începe să se implice. Fiii săi, Szymon și Dawid, încă merg la școală, dar își ajută părinții în fermă.

A renunțat la vite și a mizat pe bujori

Schimbarea importantă pentru fermă a venit în 2022. După mai bine de zece ani în care a crescut bovine de carne din rasa Limousin, Robert Koszel a decis să renunțe la această activitate. În același an a început să cultive bujori, scrie presa din Polonia.

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"Am început să cultivăm bujori în 2022. Pentru flori tăiate avem 25 de hectare. Mai cultivăm bujori și pentru rădăcini, pe aproximativ 40 de hectare", explică fermierul. În total, bujorii ocupă acum aproximativ 65 de hectare din suprafața fermei.

Florile sunt recoltate la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, iar rădăcinile sunt scoase din pământ din a doua jumătate a lunii august și până în octombrie. Printre soiurile cultivate se numără Sarah Bernhardt, Coral Sunset, Ivory Victory, Albert Crousse și Jacorma.

Bujorii pleacă în Olanda

Primele plante au fost cumpărate din Olanda, iar acum producția obținută în Polonia face drumul în sens invers. Florile și rădăcinile de bujor ajung pe piața olandeză, de unde sunt distribuite ulterior către clienți din mai multe țări.

Pentru a putea lucra cu flori tăiate și a le trimite pe piețe externe, fermierul a investit și în infrastructura necesară. În 2024 a început construcția unei instalații cu patru camere frigorifice și a unei hale pentru sortare și pregătirea producției.

"Florile tăiate trebuie să fie recoltate și răcite rapid, pentru a nu se deschide. Avem patru camere frigorifice și o hală pentru sortare și prelucrare", spune Koszel. În aceeași infrastructură sunt pregătite și rădăcinile de bujor. Acestea sunt tăiate, sortate, ambalate și tratate înainte de a fi vândute.