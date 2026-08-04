În timp ce șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin, apare și o veste care le-ar putea aduce o gură de oxigen. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce, în premieră, acciza dinamică la motorină. Aşa că preţurile ar trebui să scadă uşor.

Legea promulgată astăzi creează un mecanism prin care statul poate interveni atunci când prețurile la pompă cresc excesiv. Sunt prevăzute două măsuri importante.

Prima este acciza dinamică la motorină. În funcție de evoluția prețului motorinei și a cotațiilor internaționale, acciza poate fi redusă între 5% și 25%. La prețurile de astăzi, motorina s-ar putea ieftini cu 50 de bani pe litru.

A doua măsură vizează limitarea adaosului comercial practicat de operatorii din piață, la nivelul mediu de anul trecut. Asta ar putea aduce o reducere de cel mult 30 de bani pe litru.

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Astfel că, în urma acestor măsuri, motorina s-ar putea apropia din nou de pragul de 10 lei pe litru. Ar putea ajunge la 10 lei şi 20 de bani. Iar benzina ar putea ajunge la 9 lei - 9 lei şi 20 de bani.

Măsurile au fost publicate în Monitorul Oficial şi ar urma să intre în vigoare la finalul săptămânii.

Până atunci, vedem alte scumpiri la pompă. Liderul pieței a majorat astăzi din nou prețurile în stații şi a adăugat 20 de bani pe litru. Astfel că motorina se apropie iar de 11 lei, iar benzina a depăşit 9 lei şi 50 de bani.