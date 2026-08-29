De săptămâna viitoare, motorina se ieftinește cu 16 bani pe litru. Şi e posibil ca la cel mai mare distribuitor, preţul motorinei standard să coboare câţiva bani sub 10 lei pe litru. În prima jumătate a lunii septembrie, Guvernul reduce din nou acciza, de data aceasta cu 25%. Specialiştii avertizează, însă, că odată cu sezonul rece care bate la uşă, preturile ţiţeiului vor continua să crească.

Ajustarea accizei se face automat, o dată la două săptămâni. Prima jumătate a lunii septembrie ne aduce o "reducere" de 16 bani pe litru. La pompă, intervenţia Guvernului va fi aproape invizibilă.

"Ieftinire de 20-30 de bani nu e ieftinire. E inadmisibil prețul motorinei în România. Vin din Germania e 2 euro acolo. Nu are cum să fie același preț. România cu Germania... salariul mediu e, cred, 1.800 în Germania, în România 20-30 de milioane. În jur de 750 de lei un plin de motorină", a afirmat o persoană.

Prețul țițeiului pune din nou presiune pe motorină

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Dincolo de nemulțumirea șoferilor, întrebarea pe care şi-o pun specialiştii e dacă reducerea accizei chiar rezolvă ceva sau doar amână o problemă. Nu de alta, dar prin scăderea prețului, stimulăm consumul - iar asta se reflectă direct în inflație.

"Vorbim de 17 bani ieftinire, care aproape nu se va simți în ceea ce înseamnă preț, și deja atingem limitele ușor ale celor 25% pe care îi putem opera. Suntem în UE și trebuie să respectăm niște marje de accize minime. Iată, e nevoie de altfel de intervenții pentru a ușura povara consumatorilor, nu aceste intervenții care scad artificial prețul unui produs al cărui preț de bază nu îl putem controla noi și suntem mereu expuși volatilității cotațiilor internaționale. Stimulând consumul, nu facem decât să alimentăm inflația. Soluția ar fi fost să se lucreze direct cu transportatorii, să li se acorde lor anumite rambursări ale costurilor cu motorina. Să existe facilități la transportul public, facilități pentru agenții economici, firme de curierat", a spus Corina Murafa, expert energie.

Chiar și după reducerea accizei, România rămâne mai scumpă decât vecinii: motorina este în jur de 2,03 euro/litru, față de 1,74 euro în Bulgaria, 1,89 euro în Ungaria și 1,94 euro în Serbia.

Vine toamna, iar prețul țițeiului nu dă semne că va scădea.

"Cu cât ne apropiem de sezonul rece, cu atât mai mult țițeiul și gazul vor crește ca și preț, pentru că nici conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de redresare, nici cartelul OPEC nu își dorește prețuri mai scăzute la combustibil", a afirmat Corina Murafa.

La mijlocul lui septembrie, la Bruxelles, va avea loc Consiliul Energiei. Șase state din UE, printre ele și țări cu industrie petrolieră proprie, au propus deja Comisiei Europene o taxă la nivel european pe profiturile excepționale făcute în ultima vreme de companiile din piața de țiței și gaze.