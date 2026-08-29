Imagini revoltătoare surprinse pe un bulevard din centrul Bucureștiului. Un poliţist local a fost filmat în timp ce aruncă pe jos marfa unei bătrâne care a izbucnit imediat în plâns. Poliția Locală Sector 1 a justificat iniţial gestul prin faptul că femeia vindea fără autorizație. La presiunea sutelor de comentarii care au înroşit facebookul, instituţia recunoaşte, totuşi, că agentul putea acţiona cu mai mult tact și anunță că va face verificări.

"Nu iei nimic de aici. Domnule ce îi faceţi domnule, în halul ăsta? Ia uitaţi fraţilor! Ia uitaţi, pe Dorobanţi, poliţia locală", a afirmat bărbatul care filma momentul.

Imaginile au fost postate de un trecător, iar reacția polițistului local îmbrăcat în civil, a stârnit revoltă.

"Muream de ciudă. Bă, zic, cum să te iei mă, dar cum să faci tu poliția locală, treaba asta? Ea stă aici de ani de zile, nu deranjează pe nimeni", a spus un martor.

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Fructele şi legumele s-au împrăștiat pe trotuar, unele au ajuns să fie călcate în picioare. Femeia a început să plângă.

"Am călcat pe ele pentru că nu aveam cum să treversez, am călcat pe munca ei cum ar veni. Prune, roşii ... o ştiu de ani de zile, nu a creat probleme la nimeni", a mai afirmat martorul.

"Nu putea să-i spună pur și simplu, n-ai voie să vinzi aici și ia-ți marfa și pleacă. Am cumpărat și eu de la doamna marfă bună. Aşa ceva nu este posibil". "Mi se pare un abuz din partea poliției locale. că nu îi dai voie să comercializezi acolo, dar nu iei produsele. regretabil pentru ce s-a întâmplat", au spus oamenii.

Poliția Locală Sector 1 spune că în ultimele șase luni a primit nu mai puţin de 12 sesizări privind comercializarea ambulantă de fructe, legume și flori în zona Dorobanţi. Trei dintre apeluri ar fi fost făcute chiar în ultima săptămână.

"Nimeni nu spune că legea nu trebuie aplicată. Dar între intervenția de ieri și hashtagul #nepasă, des folosit pe conturile de social media ale Poliției Locale Sector 1, e o diferență uriașă. Excesul de zel nu are ce căuta într-o intervenție asupra unei bătrâne. Fie ea și comerciant ilegal", a transmis Oana Bogdan, reporter Observator.

Primarul Sectorului 1, George Tuță a văzut şi el imaginile şi a cerut cercetarea disciplinară a polițistului local.