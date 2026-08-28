Începutul acestui an şcolar ne găseşte mai săraci. Românii au cumpărat mai mult în rate faţă de anul trecut. Comenzile online au crescut până şi în mediul rural, semn că mulţi preferă să economisească banii pentru combustibil până în oraş, la marile centre comerciale. Statistica făcută de cel mai mare retailer online din România arată că unul din 10 români a cumpărat anul acesta până şi rechizitele copilului în rate.

Roxana este de loc din Popricani, la 20 de kilometri de Iaşi. Are doi copii, unul de cinci, celălalt de opt ani. Anul acesta a preferat să le cumpere rechizitele online, cu plata în rate.

"Un caiet cu foaie velină, acuarelele sunt bune alea de anul trecut şi două caiete de tip I. Pentru creioane, carioci, acuarele şi mape, totalul comenzii este de 199 de lei, însă există posibilitatea plăţii şi în rate, la patru rate fixe, la 49 de lei pe lună fără dobândă", a povestit Roxana Pănoi, mamă.

Părinţii caută soluţii pentru a reduce costurile de început de an

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Cu cheltuieli tot mai mari de la o lună la alta, posibilitatea unei mici economii a cântărit greu în alegerea făcută.

"Locuim la o distanţă considerabilă de oraş, ca să nu batem drumul zilnic şi să pierdem şi timpul, preferăm să dăm comandă online. Transportul este gratuit, cum ziceam nu mai pierdem timpul pe drum şi nici nu mai cheltuim banii pe motorină în oraş, ca să nu mai zicem că s-a scumpit motorina", a adăugat femeia.

Cererea pentru rechizite online a crescut puternic

"Am observat o creștere de 41%, în ceea ce priveşte creșterea pentru rechizite școlare. Au ales să-și facă cumpărăturile pentru începutul școlii mai repede decât anul trecut. În primele două săptămâni ale lunii august am observat chiar o dublare a cererii pentru rechizite față de anul trecut. Instrumentele de geometrie, blocurile de desen, acuarelele, penarele, ghiozdanele", a declarat Mihnea Pană, reprezentant magazin online.

"Observăm o creștere pe partea de instrumente de scris, în special la stilouri. De asemenea, la caietele concepute special pentru stilouri, cu o suprafață mai netedă este o creștere. De asemenea la produsele pentru masa de prânz la școală, pentru o gustare, cum ar fi aceste caserole, dar și sticle de apă reutilizabilă, fără BPA", a explicat Alex, manager magazin online.

"Avem o selecție de ghiozdane pentru toate vârstele din plastic reciclat. De exemplu, acesta este un ghiozdan din plastic reciclat din mediul marin, pentru toate vârstele, inclusiv pentru copiii care merg la creșă, în care pui un termos și o pijamăluță până la ghiozdanele foarte încăpătoare pentru gimnaziu și liceu", a susţinut Claudia Marian, reprezentant magazin.

Bugetul pentru începutul şcolii ajunge la mii de lei

În ciuda ajutorului de la retaileri, părinţii se plâng că preţurile sunt din ce în ce mai mari şi spun că începutul de an a ajuns să-i coste sute de lei pentru fiecare copil.

"Mult, vreo mie de lei cam așa. Dar doar puține, nu știm încă toate rechizitele. Așteptăm, da, da, așteptam, lista! Am luat haine, tot ce e strictul necesar, basic. Toate s-au scumpit, dar asta e. Trebuie să le luăm", a spus un părinte.

"Băiețelul cel mare acum trece clasa 0. Nu am cumpărat decât ghiozdanul. Așteptam să înceapă școala, să ne dea învățătoarea lista cu cele necesare și apoi o să cumpărăm. Includ rechizite, ghiozdan, dacă includ și haine, atunci clar bugetul depășește 1000 de lei", a adăugat altă persoană.

Şcoala începe pe 7 septembrie, aşa că părinţii mai au la dispoziţie doar o săptămână să termine cumpărăturile.