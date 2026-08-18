Bogdan Ivan: "Preţurile la motorină au luat-o razna". Cere intervenţia premierului şi Consiliului Concurenţei

Fostul ministru al Energiei, deputatul PSD Bogdan Ivan declară, marţi, că preţurile la motorină au luat-o razna şi cresc de la o zi la alta şi, în unele cazuri, chiar de la o oră la alta, la aceeaşi benzinărie, el cerând premierului şi ministrulului Energiei să intervină imediat, iar Ministerul Finanţelor, ANAF şi Consiliul Concurenţei trebuie să verifice de urgenţă modul în care sunt formate aceste preţuri şi dacă asistăm la creşteri speculative.

"Preţurile la motorină au luat-o razna. Cresc de la o zi la alta şi, în unele cazuri, chiar de la o oră la alta, la aceeaşi benzinărie. În ritmul acesta, orice măsură luată pentru a-i proteja pe români riscă să fie anulată de scumpiri succesive, iar nota de plată ajunge, din nou, tot în buzunarul oamenilor", scrie Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Energiei apreciază că premierul şi ministrul Energiei trebuie să intervină imediat iar Ministerul Finanţelor, ANAF şi Consiliul Concurenţei trebuie să verifice de urgenţă modul în care sunt formate aceste preţuri şi să stabilească dacă majorările au un fundament economic real sau dacă asistăm la creşteri speculative.

"Nu putem accepta ca benzinăriile să majoreze preţurile după bunul plac, iar instituţiile statului să privească de pe margine. Este nevoie de controale, explicaţii şi de decizii rapide", mai spune Ivan.

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, despre majorarea preţurilor la motorină, că oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi, el subliniind că creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei.