Scumpiri pe linie de la 1 ianuarie. CCR a decis că taxele din pachetul doi de măsuri fiscale pot fi aplicate de luna viitoare. Vom plăti mai mult pentru locuințe, mașini, colete din afara Uniunii Europene și chiar pentru vacanțe. Valul de taxe vine peste alte scumpiri din acest an. Economia gâfâie, iar consumul a scăzut pentru a treia lună consecutiv.

Impozitele pentru cele peste 9 milioane de locuinţe din România cresc cu 80%, din ianuarie.

Pentru un apartament cu trei camere în București, de exemplu, vom plăti 360 de lei, în loc de 200. Măsura este provizorie. Din 2027, impozitele ar putea creşte şi mai mult, odată cu lansarea platformei e-Proprietatea, care va calcula taxele după valoarea de piaţă a locuinţelor.

Impozitul auto se majorează în funcție de vechime și poluare

Și impozitul auto creşte, în funcţie de mărimea motorului și poluare. Pentru mașinile vechi şi poluante suma se poate dubla sau chiar tripla. De exemplu, pentru un autoturism de 1.600 de centimetri cubi, euro 3, impozitul se va majora de la 60 la 156 de lei.

"Impozitele, în multe cazuri, erau prea mici. Problema cu creşterile astea e că se suprapun peste multe alte creşteri de la 1 ianuarie. O să avem creşteri de accize. Vom avea şi liberalizarea preţului la gaz", a explicat Gabriel Biriş, expert fiscal.

"Dădeam 700 de lei impozitul, acum s-ar duce la 11 milioane. Dezastru", a declarat un vârstnic.

"Mai întâi ar fi trebuit să le sisteze beneficiile la bugetari, la parlamentari, la cei din magistratură", a transmis o altă persoană.

"Cred că este o nenorocire. Atât timp cât mă impozitează şi îmi scade capacitatea de cumpărare", a adăugat un bărbat.

Casele și mașinile de lux vor fi taxate suplimentar

"Sunt mulţi care nu îşi permit, care se descurcă greu. Fiind povara mai mare la populaţie cu creşterea taxelor şi impozitelor, va scădea şi colectarea", a precizat Viorel Cucu, primar comuna Adâncata.

Pe lângă impozitele obișnuite, casele și mașinile de lux vor fi taxate suplimentar, cu un impozit triplat.

Din ianuarie, fiecare colet din afara Uniunii Europene, cu o valoare sub 150 de euro, va costa 25 de lei în plus. Statul speră să strângă prin această taxă peste 1,3 miliarde de lei. Și vacanțele se vor scumpi. Cei care închiriază apartamente turistice vor fi taxați de până la cinci ori mai mult, costuri care vor ajunge la turiști. Investitorii vor da mai mulţi bani la stat. Câștigurile din criptomonede vor fi taxate cu 16%, în loc de 10%. La bursă, taxarea se dublează sau triplează, după caz. Și depozitele bancare mari, peste 100.000 de euro, vor fi taxate cu 16% pe câștiguri.

Nici firmele nu scapă. Impozitul pe dividende urcă la 16%. Capitalul social minim devine 500 de lei pentru firmele mici și 5.000 pentru cele mari. Se menține şi impozitul minim pe cifra de afaceri.

"Cea care opreşte investitorii este aşa-numita IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Multe investiţii au fost amânate sau chiar anulate", a subliniat Iulian Iolea, economist-şef Confederaţia Patronală Concordia.

