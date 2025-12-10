Curtea Constituţională a dat undă verde pe legea care de la 1 ianuarie aduce noi scumpiri și obligații. Vorbim de o listă lungă care cuprinde impozite mai mari, taxe noi pe colete, dar şi reguli mai stricte pentru firme.

Ne aşteaptă un nou val de taxe şi impozite de anul viitor. CCR a respins sesizarea depusă de cei de la AUR pe legea care va creşte taxele locale începând cu 1 ianuarie 2026. Asta înseamnă că legea e constituţională şi va ajunge pe masa preşedintelui pentru promulgare.

Sunt măsuri noi şi pentru firmele din România

Astfel, începând cu prima zi a anului viitor vor creşte cu peste 70% impozitele pe proprietate (n.red. case, apartamente şi terenuri). De asemenea, vor plăti mai mult şi proprietarii de autoturisme pentru că se va introduce principiul conform căruia poluatorul plăteşte mai mult. Dincolo de asta, se va introduce şi o taxă de 25 de lei pentru toate coletele comandate de pe platforme din afara UE. Este vorba despre comenzile sub 150 de euro de pe platforme precum Shein, Temu sau Trendyol.

Va creşte de anul viitor şi impozitul pe dividente, de la 10 la 16% şi, de asemenea, vor fi taxate cu 16% câştigurile realizate de românii care fac tranzacţii cu cryptomonede. Rămâne în vigoare impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile care au o cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro.

Sunt măsuri noi şi pentru firmele din România. De la 1 ianuarie, firmele care nu au un cont bancar sau cele care nu-şi depun situaţiile financiare în termen de 5 luni de la data limită vor fi declarate inactive. Firmele nou înfiinţate vor fi obligate să-şi deschidă un cont de plăţi în maxim 60 de zile.

