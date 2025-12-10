Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, deținută în totalitate de Nuclearelectrica, va colabora cu producătorul american de metale rare Critical Metals (CRML) pentru a construi și opera o fabrică de procesare a pământurilor rare în România, scrie Profit.ro.

Americanii vor să prelucreze pământuri rare în România, la fabrica Nuclearelectrica de la Feldioara

România ar putea deveni lider în prelucrarea pământurilor rare. Critical Metals Corp, companie americană specializată în minerale critice, a anunțat pe 9 decembrie semnarea unui acord pentru dezvoltarea, la Feldioara, a unei facilități industriale de procesare a pământurilor rare, în parteneriat cu Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU), parte din Nuclearelectrica.

"SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica SA, a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML) în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture (JVCo).

Term Sheet-ul neangajant cu Critical Metals Corp. (CRML) are că scop evaluarea înființării unei societăți mixte 50%-50% în vederea potențialei puneri în funcțiune a unei instalații de ultima generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara.

FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea JVCo, vehiculul destinat dezvoltării și potențialei construcții a unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultima generație în România.

Explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și/sau financiare pentru FPCU Feldioara și/sau Nuclearelectrica și reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat", se arată în informarea la BVB semnată de Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica, potrivit Profit.ro.

România ar putea prelucra pământuri rare extrase de la Tanbreez

Potrivit presei americane, documentul oferă CRML drepturi de preluare pe termen lung pentru 50% din întreaga producție de concentrat Tanbreez și include planul de dezvoltare, finanțare și punere în funcțiune a unei instalații europene de procesare a pământurilor rare de ultimă generație în România, creând primul lanț de aprovizionare complet integrat de la mină la procesare din lumea occidentală, dedicat stabilizării accesului la minerale critice pentru industriile și sectoarele de apărare europene.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei, potrivit sursei citate. CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei.

"Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică, ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională", spune Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.

