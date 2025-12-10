Ziua de astăzi, 10 decembrie 2025, intră în istorie ca sfârşitul lumii digitale pentru milioane de adolescenţi din Australia. Cei sub 16 ani nu mai au voie să intre pe 10 reţele sociale. Universul care le-a acaparat existenţa, le-a pus în pericol viaţa sau i-a împins la acte necugetate pe unii este interzis prin lege pentru ei.

Facebook, Instagram, TikTok şi Youtube sunt câteva dintre cele mai cunoscute platforme pe care nu mai au voie 2.600.000 de copii şi adolescenţi din Australia. În timp ce caută reţele sociale alternative care să îi accepte, ei se plâng că interdicţia le afectează viaţa socială.

"Vom fi complet reduși la tăcere și izolați de țara noastră și de restul lumii [...] Nici nu ştim ce altceva am putea face" a spus elevul Noah Jones.

"Nu mă aşteptam la asta. Nu mă aşteptam să trăiesc toate emoţiile astea" a mai spus un elev.

"E o schimbare evidentă care cred că îmi va afecta viaţa. Nu e ceva cu care să mă obişnuiesc" a punctat alt elev.

"Simptome de sevraj" pe 10 decembrie

"Pe 10 decembrie vor fi simptome de sevraj. Adolescenții vor fi supărați" a spus ministrul Comunicaţiilor din Australia, Anika Wells.

Autorităţile speră, însă, că astfel vor izbuti să îi protejeze mai bine pe copii de prădători digitali, algoritmi care creează dependenţă, şi de tehnologia care le afectează sănătatea mintală.

"Aceasta este ziua în care familiile australiene preiau puterea de la aceste mari companii de tehnologie" a spus premierul Australiei, Anthony Albanese.

"Copiii noștri pe care i-am pierdut nu au murit în zadar, pentru că astăzi vor privi în jos foarte mândri de munca pe care am depus-o cu toții" a spus un reprezentant al părinţilor, Wayne Holdsworth.

Legea, constestată de mai mulţi adolescenţi

Mai mulţi adolescenţi au contestat legea la Înalta Curte de Justiţie, pe motiv că le încalcă dreptul la liberă exprimare. Alţii înţeleg şi susţin decizia. La doar 12 ani, Flossie este conştientă că social media afectează creierul în curs de dezvoltare.

"Merităm șansa de a ne da seama cine suntem fără algoritmi care să ne spună ce să ne placă, ce să gândim și cum să simțim. Merităm timp cu oameni. […] Și merităm plictiseala, pentru că plictiseala ne face creierul să dezvolte creativitatea" a spus eleva Florence Brodribb.

Legea a fost bine primită şi de părinţi.

"Să vadă că există și alte modalități de a stabili conexiuni cu oamenii" a spus un părinte.

"Cred că e fantastic. Am crescut fără rețele sociale și simt că această nouă generație, având asta... nu știu, nu cred că mi-ar plăcea să cresc într-o astfel de lume, trăind pe rețelele sociale" a mai spus cineva.

Reţelele de social media sunt obligate prin lege să implementeze rapid sisteme de verificare, selfie-uri pentru estimarea vârstei şi controlul documentelor de identitate pentru utilizatori. În caz contrar, riscă amenzi care ajung la 30 de milioane de euro.

