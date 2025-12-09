Occidentul se pregăteşte pentru o super-gripă. Aproximativ 100 de oameni de pe un vas de croazieră din Hamburg au fost deja infectaţi cu această nouă tulpină şi au fost izolaţi imediat după izbucnirea epidemiei.

Au fost cazuri raportate şi în Ţara Galilor. Aproape 250 de elevi şi profesori s-au îmbolnăvit, iar cursurile din mai multe şcoli au fost suspendate.

7.000 de apeluri pe zi la serviciul de Ambulanţă

La nivelul Regatului Unit, Serviciul de Ambulanţă spune că are peste 7.000 de apeluri pe zi, un nivel care se înregistrează, în mod normal, de Revelion, în cea mai aglomerată perioadă a anului.

Boala are simptomele clasice gripei, însă mult mai puternice şi cu o durată de recuperare chiar mai mare de o săptămână.

