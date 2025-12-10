Raportul privind criza apei din Prahova: o demitere și o demisie "de onoare". Datele, trimise procurorilor
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi a fost dat mandat Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru demiterea directorilor acestei instituţii. Directorul Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, a anunţat ministrul. Diana Buzoianu a precizat că raportul preliminar al Corpului de Control a fost trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Diana Buzoianu a anunţat, miercuri seară, rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control în urma declanşării crizei apei potabile, care a afectat peste 107.000 de oameni din 13 oraşe şi comune ale judeţului Prahova şi un municipiu din judeţul Dâmboviţa.
Sinteza declaraţiilor făcute de Ministrul Mediului, Diana Buzoianu
- Concluziile raportului au fost trimise Parchetului de pe lngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.. Demiterea directoarei de la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița.
- Demisia de onoare Florin Ghiță, de la Administrația "Apele Române", Sorin Rîndașu vine în loc, interimar.
- Avem apă menajeră în toate comunitățile, urmează să se facă toate verificările.
- Concluziile preliminare ale raportului Corpului de Control: Până la 22.10.2025, Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița nu a informat ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) cu privire la actele luate pentru scăderea apei. Nu au fost informate autoritățile locale.
- Întocmirea documentelor și modul de desfășurare a acțiunilor s-a prelungit foarte mult până la intrarea în sezonul rece, existând riscuri mari.
- ESZ a luat la cunoștință oficial pe 22.10, nu a dispus niciun fel de măsuri. ESZ nu a luat măsuri de asigurare a rezervelor de apă. Nu au fost informate imediat autoritățile când a apărut incidentul.
- Apele Române: din 2013 până azi nu a fost realizat niciun control. Lipsă de coordonare cu autoritățile și cu structurile din subordine.
- Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰