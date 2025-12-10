Raportul privind criza apei din Prahova: o demitere și o demisie "de onoare". Datele, trimise procurorilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi a fost dat mandat Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru demiterea directorilor acestei instituţii. Directorul Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, a anunţat ministrul. Diana Buzoianu a precizat că raportul preliminar al Corpului de Control a fost trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Diana Buzoianu a anunţat, miercuri seară, rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control în urma declanşării crizei apei potabile, care a afectat peste 107.000 de oameni din 13 oraşe şi comune ale judeţului Prahova şi un municipiu din judeţul Dâmboviţa.

Sinteza declaraţiilor făcute de Ministrul Mediului, Diana Buzoianu

Concluziile raportului au fost trimise Parchetului de pe lngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.. Demiterea directoarei de la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița.

Demisia de onoare Florin Ghiță, de la Administrația "Apele Române", Sorin Rîndașu vine în loc, interimar.

Avem apă menajeră în toate comunitățile, urmează să se facă toate verificările.

Concluziile preliminare ale raportului Corpului de Control: Până la 22.10.2025, Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița nu a informat ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) cu privire la actele luate pentru scăderea apei. Nu au fost informate autoritățile locale.

Întocmirea documentelor și modul de desfășurare a acțiunilor s-a prelungit foarte mult până la intrarea în sezonul rece, existând riscuri mari.

ESZ a luat la cunoștință oficial pe 22.10, nu a dispus niciun fel de măsuri. ESZ nu a luat măsuri de asigurare a rezervelor de apă. Nu au fost informate imediat autoritățile când a apărut incidentul.

Apele Române: din 2013 până azi nu a fost realizat niciun control. Lipsă de coordonare cu autoritățile și cu structurile din subordine.

Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele

