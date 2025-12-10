Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 decembrie. Au scăzut cu până la 5 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 10 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,58 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,03 şi 8,32 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,8 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,35 lei.
Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL a crescut cu doi bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,7 şi 3,79 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰