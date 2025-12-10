Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 decembrie. Au scăzut cu până la 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 10 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 12:31
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,58 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,03 şi 8,32 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,8 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,35 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL a crescut cu doi bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,7 şi 3,79 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 decembrie. Au scăzut cu până la 5 bani pe litru