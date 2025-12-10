De la paste şi mozzarella la vin şi tiramisu, bucătăria italiană face parte de acum din patrimoniul UNESCO. Guvernul de la Roma a descris cultura culinară a naţiunii ca un ritual care leagă familii şi comunităţi din întreaga lume, dincolo de reţetele de pizza, risotto şi îngheţată.

Pizza, paste şi lasagna. Sunt doar câteva dintre zecile de mii de preparate din bucătăria italiană care sunt de astăzi parte din patrimoniul cultural al omenirii.

UNESCO recunoaşte pentru prima oară întreaga artă culinară a unei ţări, nu doar câteva reţete. Gastronomia italiană a candidat sub deviza „bucătăria legăturilor de suflet“ şi a convins prin folosirea ingredientelor proaspete, de sezon, ritualurile din jurul meselor în familie şi diversitatea preparatelor.

UNESCO recunoaște pentru prima dată întreaga artă culinară a unei națiuni

Articolul continuă după reclamă

"Suntem primii din lume care obţin o astfel de recunoaştere. Suntem onoraţi, identitatea noastră este onorată. Pentru noi, italienii, bucătăria nu este mâncare, nu este o colecţie de reţete. Este cultură, tradiţie, muncă şi bogăţie", a declarat Giorgia Meloni, premierul Italiei.

UNESCO a recunoscut supremaţia Italiei şi în privinţa artei pizzei napolitane şi a culegerii trufelor.

"Bucătăria italiană este legată de dieta mediteraneană. Ne referim la 21 de microclimate, produse unice care vin din teritoriu, produse care sunt transformate în feluri de mâncare excelentă", a subliniat Marco Colombo, antreprenor.

"Este o responsabilitate foarte mare, dar şi o oportunitate foarte mare pentru noile generaţii", a transmis un internaut pe reţelele sociale.

Aproape 500.000 de restaurante cu specific italian sunt răspândite peste tot în lume. În afara Italiei, cele mai multe sunt în Tokyo şi New York.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰