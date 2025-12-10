Donald Trump vrea să facă pace în Ucraina până de Crăciun, aşa că i-a dat un ultimatum lui Zelenski. De la Kiev, preşedintele Ucrainei îi transmite că este gata să organizeze alegeri, dar doar dacă americanii le asigură ucrainenilor securitatea la urne. Într-un interviu pentru presa franceză, preşedintele Nicuşor Dan este pesimist în privinţa păcii şi exclude posibilitatea ca România să trimită militari în Ucraina. Motivul - Rusia a pus România pe lista statelor neprietenoase.

Volodimir Zelenski are doar două săptămâni la dispoziţie să răspundă planului de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump, cu care liderul de la Kiev a spus deja că nu e de acord, nemulţumit că trebuie să cedeze teritorii.

Donald Trump: Ei bine, va trebui să se pună pe treabă și să înceapă să accepte lucrurile. Știi, când pierzi, pentru că el pierde...

Reporter: Credeţi că Ucraina a pierdut acest război?

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump: Ei bine, au pierdut teritoriu cu mult înainte să ajung eu aici. Au pierdut o întreagă fâșie de coastă, o bucată mare.

Zelenski, pregătit pentru alegeri. Anunţul, primit cu bucurie la Moscova

Zelenski a anunţat că este pregătit să-i îndeplinească una dintre dorinţe lui Donald Trump şi să organizeze alegeri prezidenţiale.

"Întrucât această chestiune a fost ridicată de președintele Statelor Unite, de partenerii noștri, voi răspunde foarte succint: sunt pregătit pentru alegeri. Mai mult, solicit Statelor Unite, eventual împreună cu colegii noștri europeni, să mă ajute să asigur securitatea necesară pentru desfășurarea alegerilor" a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Anunţul lui Zelenki, primit cu bucurie la Moscova

Anunţul a fost primit cu bucurie la Moscova.

"Declaraţia (n.r. - lui Zelenski) este complet nouă. Despre asta a vorbit preşedintele (n.r. - Putin), de foarte mult timp. Despre asta a vorbit preşedintele (n.r. - Trump), recent. Prin urmare, vom vedea cum se vor derula lucrurile în această direcție" a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a transmis, voalat, că îl consideră vinovat pe Zelenski pentru continuarea războiului şi l-a acuzat că nici măcar nu a citit planul de pace american înainte să-l respingă. Trump şi-a continuat tirada şi la adresa liderilor europeni.

"Nu fac o treabă bună, Europa nu face o treabă bună în multe privințe. Nu fac o treabă bună, vorbesc prea mult și nu produc nimic. Ne referim la Ucraina. Vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă şi continuă" a mai spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Şansele însă ca un acord de pace să fie semnat până de Crăciun, aşa cum vrea Donald Trump, sunt minime.

Nicuşor Dan, sceptic în ceea ce priveşte un acord

Ucraina a anunţat că a pregătit alături de liderii europeni o contra-ofertă. Este vorba de 3 documente pe care vrea să le prezinte Statelor Unite - un acord pentru încetarea focului, pentru garanţiile de securitate şi unul pentru reconstrucţia ţării după încheierea războiului. De la Paris, Nicuşor Dan spune că este sceptic că se va ajunge la un acord, în ciuda acestor eforturi, pentru că Rusia nu îşi doreşte pacea. Preşedintele român spune că Ucraina trebuie susţinută în continuare, dar România nu poate trimite trupe.

"Rusia a declarat oficial că România nu este o ţară prietenă a Rusiei. Unul dintre lucrurile pe care nu le putem face este să trimitem trupe pe teritoriul Ucrainei" a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Dacă Ucraina va cădea, sper ca asta să nu se întâmple, vom fi vecini cu Rusia, iar asta va schimba totul" a mai punctat șeful statului.

Moscova: Trupele NATO în Ucraina, un act de agresiune

Moscova a anunţat că trupele NATO de pe teritoriul Ucrainei vor reprezenta un act de agresiune.

"Ei (n.r. - europenii) vor să ne distrugă ţara. După cum a zis şi preşedintele, nu avem nicio intenţie de a intra în război cu Europa, dar vom răspunde măsurilor ostile, inclusiv la desfăşurarea de contingente militare europene în Ucraina şi exproprierea activelor ruseşti. Suntem pregătiţi" a spus ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

Ucraina se pregăteşte pentru o iarnă foarte grea, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice. În Kiev, peste 2 milioane de oameni au rămas, timp de 16 ore, fără curent electric şi fără căldură, în urma unui bombardament.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰