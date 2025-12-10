Prețul argintului explodează. Cererea industrială și investițiile pun presiune pe piață

Argintul a depășit pentru prima dată marți 60 de dolari pe uncie pe piața spot, unde metalul prețios este cumpărat și vândut pentru livrare imediată. Aurul, care a atins niveluri record la începutul acestui an din cauza temerilor legate de impactul tarifelor americane și a perspectivelor economice globale, a înregistrat și el creșteri în această săptămână.

Investitorii tind să mute banii către metale prețioase precum aurul și argintul atunci când dobânzile scad și dolarul american se depreciază. Banca centrală a SUA este așteptată să reducă miercuri principala rată a dobânzii cu un sfert de punct procentual.

Când dobânzile scad, comercianții cumpără de obicei active precum argintul, deoarece beneficiile păstrării banilor în bancă sau cumpărarea de obligațiuni pe termen scurt scad, a explicat Yeow Hee Chua de la Universitatea Tehnologică Nanyang. „Aceasta mută în mod natural cererea către active considerate depozite de valoare, inclusiv argintul”, a spus el.

Această orientare către active "sigure" a fost și motivul pentru care aurul a atins niveluri record în ultimele luni, depășind pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie. Creșterea valorii argintului poate fi văzută și ca un efect secundar al creșterii valorii aurului, deoarece investitorii caută alternative mai ieftine, a spus Christopher Wong, analist la banca OCBC.

Aurul a crescut cu peste 50% în acest an, în parte datorită achizițiilor majore făcute de băncile centrale. Prețul paladiului și al platinei a crescut și el în acest an.

Cererea depășește oferta

Experții spun că valoarea argintului a fost stimulată și de cererea puternică din partea industriei tehnologice, care a depășit oferta disponibilă. Acest lucru a ajutat ca valoarea argintului să se dubleze în acest an, depășind alte metale prețioase, inclusiv aurul.

„Argintul nu este doar un activ de investiții, ci și o resursă fizică”, iar tot mai mulți producători au nevoie de acest material, a spus Kosmas Marinakis de la Singapore Management University. Metalul prețios, care conduce electricitatea mai bine decât aurul sau cuprul, este folosit pentru producerea de vehicule electrice și panouri solare.

Experții prevăd că vânzările în creștere de vehicule electrice vor crește și mai mult cererea pentru argint, iar bateriile avansate pentru aceste mașini vor necesita cantități și mai mari din metal. Totuși, este dificil să crească rapid oferta de argint, deoarece majoritatea producției globale provine ca produs secundar din mine care extrag în principal alte metale, precum plumbul, cuprul sau aurul.

Prețul argintului este stimulat și de îngrijorările că SUA ar putea impune tarife asupra metalului, ca parte a politicilor comerciale ale președintelui Donald Trump. Teama de posibile tarife a dus la stocarea de argint în SUA, ceea ce a provocat penurii în alte părți ale lumii.

SUA importă aproximativ două treimi din argintul pe care îl folosesc pentru producție, bijuterii și investiții. Producătorii se grăbesc să asigure aprovizionarea pentru a nu-și întrerupe activitatea, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor pe piețele globale, a spus Prof. Marinakis. El a adăugat că se așteaptă ca prețul argintului să rămână ridicat în lunile următoare.

