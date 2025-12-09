Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său

Un copil de numai 12 ani a murit după ce scuterul pe care se afla cu fratele său mai mare, a fost izbit de maşina unui şofer băut, în Fetești. O cameră de supraveghere a surprins momentele dinaintea accidentului iar în imagini se vede că autoturismul avea viteză foarte mare. După impact, şoferul a fugit de la locul accidentului dar s-a întors după o vreme şi le-a spus poliţiştilor că era convins că a lovit un câine.

Individul de 31 de ani a fost arestat și este acuzat de patru infracțiuni: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum cei doi frați se deplasau pe un moped. La un minut și 20 de secunde distanță se vede cum o mașină vine cu viteză. Rudele celor doi băieți susțin că șoferul ar fi condus cu o viteză mult mai mare decât cea regulamentară.

La câteva secunde distanță se aude un zgomot puternic în urma impactului. Băiatul de 12 ani a murit pe loc, iar fratele lui mai mare, de 22 de ani, este la spital, sub stricta supraveghere a medicilor.

Articolul continuă după reclamă

Individul vinovat s-a întors la locul faptei, a fost testat cu aparatul alcool-test, iar rezultatul a arătat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei doi frați se întorceau spre casă de la o mătușă și mai aveau mai puțin de 100 de metri până la locuința lor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰