O nouă metodă de înșelăciune îi poate lăsa pe români fără economiile strânse în ani de zile. Escrocii se dau drept angajați ai băncilor și își sperie victimele cu povești despre fraude, credite suspecte sau anchete ale Poliției. Sub presiunea momentului, oamenii ajung să facă singuri transferuri bancare prin care își pierd banii, convinși că încearcă, de fapt, să îi protejeze.

Escrocheria începe cu un telefon sau cu un mesaj care pare să vină chiar de la bancă. Victima este anunțată că cineva ar fi cerut un credit în numele ei sau că există o tranzacție suspectă. Urmează un scenariu construit în etape: un fals angajat al băncii, apoi un presupus polițist sau reprezentant al unei instituții oficiale.

Toți par să confirme aceeași poveste, iar victima ajunge să creadă că este implicată într-o anchetă și că trebuie să acționeze imediat. Soluția oferită este mutarea banilor într-un cont „sigur”, unde economiile ar urma să fie protejate. În realitate, transferul este chiar operațiunea prin care banii ajung la infractori.

Numărul de telefon afișat poate fi falsificat, iar documentele și identitățile prezentate pot părea autentice. Miza subiectului este mecanismul psihologic al fraudei: oamenii nu sunt convinși să renunțe la bani, ci sunt determinați să creadă că îi salvează.