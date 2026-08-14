Vreme neobișnuit de caldă până la final de august. Temperaturile peste normal pot continua și în septembrie

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale în următoarele săptămâni, mai ales în vestul și centrul țării. În același timp, ploile vor lipsi în multe zone în a doua parte a lunii august.

"Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș. În sud-est temperaturile vor fi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Astfel, în unele zone, seceta pedologică și cea hidrologică se vor accentua. Tendința pentru o vreme mai caldă în vestul țării se va menține până spre finalul lunii august, iar temperaturile peste normal ar putea persista și la începutul lunii septembrie", anunță meteorologii ANM.

Vremea 17-24 august

În ultima parte a lunii august, vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

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Cele mai ridicate temperaturi față de normal sunt așteptate în vestul și centrul României. În sud-est, valorile vor fi mai apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Și ploile vor fi puține. ANM estimează că în perioada 17–24 august va ploua mai puțin decât în mod normal în aproape toată țara, iar deficitul va fi mai accentuat la munte.

Vremea 24-31 august

Nici în ultima săptămână din august nu scăpăm de temperaturile ridicate.

Meteorologii estimează că va fi mai cald decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari diferențe în vest și centru.

În ceea ce privește ploile, lucrurile se mai echilibrează. Cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de cele normale, iar la munte și în vest ar putea apărea chiar ceva mai multe ploi.

Vremea 31 august-7 septembrie

Primele zile din septembrie nu aduc o schimbare bruscă a vremii.

Între 31 august și 7 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vest, nord și centru. În celelalte regiuni, vremea ar urma să fie apropiată de ceea ce este normal pentru începutul toamnei.

Ploile vor fi, în general, în limite normale pentru această perioadă.

Vremea 7-14 septembrie

Și în prima jumătate a lunii septembrie temperaturile se mențin ușor peste normal în cea mai mare parte a țării.

Cele mai mari diferențe sunt așteptate în regiunile din interiorul arcului carpatic.