O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator

Se caută ingineri pentru fabrica Romcab din Acăţari, judeţul Mureş. Salariile nete încep de la 8.000 de lei şi pot ajunge până la 10.000 de lei, iar cazarea şi utilităţile sunt plătite de angajator.

Producătorul de cabluri electrice Romcab caută ingineri proces pe salarii nete de 8.000 de lei – 10.000 de lei lunar. În caz de relocare, candidaţilor selectaţi li se va asigura cazare şi plata utilităţilor pentru apartamentul pus la dispozitie de către companie, se arată în anunţul de recrutare consultat de Economica.net.

Candidaţii trebuie să aibă studii superioare tehnice, dsponibilitate pentru program prelungit de muncă şi pentru lucru sâmbăta, cunosc pachetul de programe AUTOCAD, CAD/CAM. Candidaţii eligibili pentru aceste posturi au, de asemenea, cunoştinţe despre tehnologiile şi mijloacele de fabricaţie, despre caracteristicile materiilor prime şi materialelor utilizate în procesul de producţie.

Ce trebuie să facă viitorii angajaţi

Viitorii angajați vor avea responsabilitatea de a planifica și organiza procesul de producție astfel încât să maximizeze eficiența, să reducă pierderile și să respecte termenele de livrare. De asemenea, vor monitoriza constant resursele necesare, precum materialele, utilajele și personalul, pentru a asigura desfășurarea optimă a activității.

În atribuțiile lor va intra și optimizarea fluxului de producție, prin analizarea și îmbunătățirea proceselor, cu scopul de a reduce costurile și de a crește productivitatea. Totodată, vor superviza și ajusta parametrii de producție și alte variabile esențiale pentru menținerea calității produselor, vor verifica produsele în fiecare etapă a procesului de fabricație și vor testa produsele finale pentru a se asigura că respectă standardele de calitate, normele de siguranță și specificațiile tehnice.

În plus, vor întocmi documentația aferentă procesului de producție, inclusiv fișele tehnice, pentru a asigura trasabilitatea produselor.

