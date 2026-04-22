Electrolux își închide fabrica din Ungaria. Sute de angajați rămân fără locuri de muncă

Electrolux a anunţat miercuri că va încheia producţia la fabrica sa din Jaszbereny, Ungaria, care produce frigidere încorporabile şi independente.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 , 13:31
Producătorul suedez de electrocasnice a precizat că închiderea unităţii ar urma să afecteze aproximativ 600 de angajaţi, iar producţia va înceta până la finalul acestui an.

Compania va înregistra costuri de restructurare de aproximativ 0,6 miliarde coroane suedeze (65 milioane dolari) în trimestrul doi din 2026.

Decizia vine după o analiză strategică menită să îmbunătăţească competitivitatea costurilor, a informat Electrolux, citând cererea stagnantă pe piaţă, presiunile asupra preţurilor şi constrângerile provocate de creşterea costurilor.

Grupul suedez a precizat că va continua să acopere cererea de frigidere prin valorificarea operaţiunilor existente şi colaborarea cu parteneri externi care produc echipamente originale

Redactia Observator

