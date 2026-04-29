Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află

În Munchen, prețurile locuințelor urcă spectaculos. Cel mai nou exemplu: o garsonieră de doar 30 metri pătrați este scoasă la vânzare pentru incredibila sumă de 945.000 de euro, potrivit Bild .

Garsonieră de 30 mp la 1.000.000 de euro. Unde se află - Shutterstock

Locuința se află la parterul unui imobil nou din piața Johannisplatz, în cartierul Haidhausen. Blocul urmează să fie finalizat în vara lui 2026 și promite dotări premium. Pentru cei care își doresc mai mult spațiu, prețurile cresc și mai mult. Penthouse-ul clădirii, de aproximativ 173 mp, costă aproape 6 milioane de euro. Un apartament de 39 mp la etajul 1 este listat la aproape 1,1 milioane de euro, iar un apartament cu patru camere de la etajul 3 a fost deja rezervat pentru aproape 4,2 milioane de euro.

La prima vedere, suma cerută pentru garsoniera de 30 mp pare uriașă. Totuși, specialiștii spun că e complet justificat. Avocatul Rudolf Stürzer, reprezentant al Asociației Proprietarilor din Munchen, spune că terenurile s-au scumpit foarte mult, iar costurile de construcție au crescut cu 30-40% de la pandemie încoace. În plus, orașul are mulți cumpărători cu bani și pretenții ridicate.

Ca termen de comparație, apartamentele noi din zonele centrale ale orașului se vând, în medie, cu aproximativ 20.000 de euro pe metru pătrat, iar cele de la periferie între 10.000 și 15.000 de euro/mp.

Potrivit expertului, garsoniera de 30 mp nu este ideală pentru închiriere, însă poate fi o investiție atractivă. "Există numeroși clienți străini care preferă să facă investiţii în piaţa imobiliară din Munchen", a explicat el.

