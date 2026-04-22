O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală

O companie din Bistriţa-Năsăud care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule va renunţa la încă 500 de angajaţi, începând cu a doua jumătate a anului, pe lângă cei 250 concediaţi la început de 2026, potrivit directoarei Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bistriţa-Năsăud, Angela Koos.

Concedierile colective vin pe fondul unor probleme financiare grave ale societăţii în cauză, care în judeţ are două fabrici, la Bistriţa şi la Prundu Bârgăului.

Concedieri pe bandă rulantă

"Ei sunt la faza de preaviz, ne-au notificat săptămâna trecută - notificarea finală. Începem serviciile de preconcediere şi, cu luna iunie, deci după ce expiră cele 30 de zile de preaviz, probabil că o să îi preluăm pe cei mai mulţi în şomaj. Este vorba despre 500 de persoane. Cu 250, care au fost anterior, deja sunt 750. Ei au acum pe organigramă 1.285 de angajaţi, din care pleacă 500 acum", a declarat Angela Koos.

Ea a adăugat că o altă firmă, de data aceasta din domeniul jocurilor de noroc, a anunţat marţi că intenţionează să renunţe la 40 dintre cei 165 de angajaţi, însă se aşteaptă notificarea finală.

Întrebată dacă rata şomajului a crescut după intrarea în vigoare a concedierilor colective anunţate în prima lună a anului, Angela Koos a spus că, pentru luna martie, s-a înregistrat chiar o mică scădere, însă că acest indicator nu reflectă cu adevărat situaţia persoanelor inactive din judeţ şi că se aşteaptă la o creştere substanţială a şomajului începând cu luna iunie.

"Rata şomajului a scăzut (în martie - n.r.) cu 0,05 puncte procentuale faţă de luna trecută. Acum este 3,53%, era 3,58% în februarie. Dar asta nu ne spune nimic, este exact partea intermediară între ce există pe piaţa muncii şi ce se va întâmpla de acum, deci clar o să crească, începând cu luna iunie se va simţi, pentru că oamenii încă sunt în preaviz, mai au timp să vină să se înregistreze la şomaj în termenul legal. Deci nu reflectă neapărat şomajul care există la ora actuală, nu reflectă neapărat persoanele inactive care sunt la ora actuală", a explicat Koos.

Directoarea AJOFM Bistriţa-Năsăud a mai afirmat că piaţa muncii nu este pregătită să integreze persoanele disponibilizate, locurile de muncă anunţate fiind "tot mai puţine".

"Piaţa muncii nu e pregătită să îi integreze"

"La ora actuală, piaţa muncii nu este pregătită să îi integreze, ca număr de locuri vacante sunt tot mai puţine. Semnalele, în general, sunt de închidere a mai multor societăţi, mai mici, mai puţin mici, mai mari, dar în general observăm că deja vin câte doi, trei viitori şomeri, care se interesează ce acte o să le trebuiască, deci aşteptăm să fie în continuare, să se închidă activităţi. Marii contribuabili de la noi din judeţ deocamdată îşi conservă personalul, nu fac angajări", a detaliat Koos.

Pentru a veni în sprijinul bistriţenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, AJOFM va organiza în luna mai o bursă dedicată domeniilor care au nevoie de forţă de muncă în perioada următoare, respectiv HoReCa, construcţii şi agricultură.

