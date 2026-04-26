Video O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri

Concedieri masive în România! Un producător din Bistriţa, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării de piese auto, va renunţa la sute de angajați. Asta, după ce la începutul anului a mai renunţat la alţi 250 de oameni.

de Alex Prunean

la 26.04.2026 , 08:39

Fabrica de piese și accesorii auto, care are în organigramă 1200 de angajați, a anunțat că renunță la 500 dintre ei din cauza unor grave probleme financiare. O parte dintre ei au primit deja preaviz și din luna iunie vor rămâne șomeri.

Concedierile colective de acum vin după ce, la începutul acestui an, aceeași fabrică, care are punct de lucru atât în Bistrița că și în prundul Bârgăului, a renunțat la alți 250 de angajați.

Și nu sunt singurele concedieri din județul Bistrița Năsăud din această perioadă, pentru că o firmă care operează în domeniul jocurilor de noroc a anunțat că în perioada următoare va renunța la 40 de angajați, pentru că nu vor mai putea funcționa în toate localitățile din județ.

Probleme nu sunt doar în Bistrița Năsăud, pentru că la nivel național, rata șomajului a crescut la 6,1%, vorbind despre aproximativ jumătate de milion de șomeri. Și numai în primele trei luni din acest an, 40.000 de oameni au rămas fără un loc de muncă, vorbind despre aproximativ 400 de concedieri pe zi, iar 30% dintre ei sunt tineri.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

