Cum a rămas actriţa Adriana Trandafir fără 2000 €. Hackerii i-au furat datele şi au făcut peste 200 de plăţi

Fraudele bancare nu ţin cont nici de vârstă, şi nici de statut. Cunoscuta actriţă Adriana Trandafir a căzut victimă unor hackeri care i-au golit contul de 2.000 de euro. Cei cinci tineri au fost reţinuţi, însă au apucat să se bucure de bani: au comandat cosmetice, haine, mâncare şi s-au plimbat cu taxiul.

Timp de două luni, escrocii, niciunul mai mare de 23 de ani, ar fi făcut 200 de plăţi din contul actriţei Adrianei Trandafir. De fiecare dată, cheltuiau sume mici, cât să nu bată la ochi.

"Cei 5 indivizi au împărțit datele cardului și au folosit cei peste 2000 de euro pentru a trăi pe picior mare. Şi-au cumpărat cosmetice, haine, mâncare și au plătit curse de ridesharing prin oraş", spune Bogdan Dinu, reporter Observator.

Până când actriţa de 70 de ani a realizat că îi lipsesc bani din cont. Poliţiştii anchetează acum metoda prin care suspecţii au făcut rost de datele bancare ale actriţei. Adriana Trandafir le-a spus că nu obişnuia să folosească acel card pentru tranzacţii online. De aceea, anchetatorii iau în calcul varianta ca acesta să fi fost clonat.

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Datele pot fi furate fie prin introducerea datelor bancare pe diferite platforme pot fi instalate anumite aplicații malițioase.

"Mergi și ai scos bani de la un bancomat sau ai plătit la un POS. E foarte greu de verificat dacă acel POS are posibilitatea de a salva acele date într-un loc suplimentar", atenţionează Șinca George Marius, specialist cyber security.

"Polițiștii au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore", precizează anchetatorii.

În ultima perioadă, fraudele online au crescut alarmant, iar metodele infractorilor devin tot mai sofisticate. La nivel mondial, doar 4% dintre victime își mai recuperează banii. Ce facem ca să nu cădem în capcana hackerilor?

"Educația si creșterea culturii de securitate. În general, cardurile care sunt alimentate permanent le pastrez în niște sleeve-uri care protejează cardul de a fi clonat. Blochează orice acces neautorizat de mine", a explicat Șinca George Marius, specialist cyber security.

Totodată, specialiştii ne recomandă să nu dezvăluim nimănui codul PIN sau numărul complet al cardului bancar. În plus, autentificarea în doi paşi şi refuzarea tranzacţiilor suspecte ne pot salva banii.