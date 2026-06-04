Pe 20 și 21 iunie 2026, un oraș din Spania se transformă.

Mallen, Zaragoza, găzduiește cea de-a doua ediție a festivalului "Ziua Iei – Cultură cu dor de România", un eveniment care va aduce cultura românească în mijlocul diasporei din Aragón.

Punctul central al acestei ediții va fi o reconstituire a nunții tradiționale românești în ie, deschisă tuturor participanților.

Prima ediție a adus la Mallen mii de participanți din întreaga Europă

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Un mire și o mireasă în costume tradiționale vor conduce alaiul prin oraș, iar cei care vin îmbrăcați în ie devin parte din ceremonie - întâmpinați după datină cu pâine și sare, cu muzică populară, dansuri, prăjituri și sarmale. Alaiul va porni sâmbătă 20 iunie ora 11:00, de la Casa de Cultură din Mallén, traversând orașul până la Pavilionul de Festivități.

Două zile de muzică și dansuri populare cu artiști aduși special, ateliere pentru copii inspirate din motivele iei românești și o expoziție de costume tradiționale completează programul. Prima ediție a adus la Mallen mii de participanți din întreaga Europă. Ediția din 2026 merge mai departe -nu doar sărbătorește ia, ci o trăiește.

Evenimentul este organizat de Asociația RoOmenia – Voluntari în Europa, împreună cu Asociația Românilor din Mallén, Primăria Mallén și Asociația Cultural-Sportivă a Copiilor și Tineretului Miercurea Sibiului, sub patronajul Consulatului României la Zaragoza. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.