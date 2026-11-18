Angajaţii din Germania pot primi prime de Crăciun de peste 5.000 de euro în 2026, însă valoarea acestora diferă considerabil în funcţie de industrie, regiune şi contractul de muncă. Potrivit unei analize realizate de Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale (WSI), 52% dintre salariaţi beneficiază de această plată suplimentară. Cele mai mari şanse de a primi bani le au angajaţii acoperiţi de contracte colective de muncă, în timp ce în anumite sectoare economice nu sunt prevăzute astfel de prime.

Bancnote de 20 şi 50 de euro - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Angajaţii din Germania care aşteaptă prima de Crăciun în această iarnă pot afla, de cele mai multe ori, dacă au dreptul la bani din contractul individual sau colectiv de muncă. Potrivit analizei WSI, 78% dintre salariaţi acoperiţi de contracte colective beneficiază de această plată suplimentară, comparativ cu doar 42% dintre cei care nu sunt acoperiţi de astfel de contracte, scrie Mannheim24.

Datele provin dintr-un sondaj realizat în rândul a 36.026 de angajaţi, prin intermediul platformei Lohnspiegel.de, în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 octombrie 2026. La nivel naţional, 52% dintre salariaţi primesc prima de Crăciun, în timp ce restul nu beneficiază de această plată.

Potrivit WSI, dreptul la prima de Crăciun există numai dacă bonusul este prevăzut în contractul individual de muncă, este reglementat printr-un contract colectiv sau reprezintă o practică deja stabilită la nivelul companiei.

Articolul continuă după reclamă

Cine primeşte prima de Crăciun în Germania şi de ce există diferenţe între angajaţi

Pe lângă existenţa contractelor colective, analiza evidenţiază diferenţe în funcţie de sex şi de regiune. Astfel, 54% dintre bărbaţi primesc prima de Crăciun, comparativ cu 49% dintre femei.

Diferenţe există şi între vestul şi estul Germaniei. În landurile vestice, 54% dintre angajaţi beneficiază de acest supliment, în timp ce în estul ţării procentul este de doar 41%.

Explicaţia principală este legată de scăderea numărului de salariaţi acoperiţi de contracte colective de muncă. Potrivit Institutului pentru Cercetarea Pieţei Muncii şi a Profesiilor (IAB), în 2025, aproximativ 49% dintre angajaţi lucrau în companii care aplicau astfel de contracte, faţă de 66% în anul 2000.

WSI arată că multe dintre companiile nou-înfiinţate nu mai aderă la asociaţiile patronale, ceea ce înseamnă că prevederile contractelor colective privind prima de Crăciun nu li se mai aplică.

Autorităţile germane au adoptat măsuri pentru a răspunde acestei tendinţe. Uniunea Europeană solicită statelor membre să atingă un grad de acoperire prin negocieri colective de 80%. În iulie 2026, Guvernul german a aprobat un Plan Naţional de Acţiune în acest sens, însă Thorsten Schulten, directorul arhivei contractelor colective din cadrul WSI, consideră că măsurile sunt insuficiente.

Prime de Crăciun de peste 5.000 de euro în unele industrii

Valoarea primei de Crăciun diferă considerabil în funcţie de sectorul economic şi regiunea în care lucrează angajaţii.

Cea mai mare sumă identificată în analiză este acordată în industria tipografică din landul Schleswig-Holstein şi oraşul Hamburg, unde prima ajunge la 5.366 de euro.

În industria chimică din regiunea Nordrhein, angajaţii primesc 4.235 de euro, în timp ce în sectorul energiei din Renania de Nord-Westfalia suma este de 4.231 de euro.

O primă de 4.031 de euro este prevăzută în industria dulciurilor din Baden-Wurttemberg.

Există însă şi sectoare în care contractele colective nu prevăd o plată suplimentară anuală. Printre acestea se numără serviciile de curăţenie a clădirilor, florăriile şi sectorul serviciilor de pază din estul Germaniei.

Cât primesc angajaţii din regiunea Rhein Neckar. Prime suplimentare de până la 925 de euro

În regiunea Rhein Neckar şi în zonele învecinate, gradul de acoperire prin contracte colective diferă de la un land la altul.

Potrivit datelor WSI pentru anul 2023, în Renania-Palatinat şi Baden-Wurttemberg, 54% dintre angajaţi erau acoperiţi de contracte colective de muncă. Procentul era de 52% în Saarland şi de 49% în Hessa.

În industria metalurgică şi electrotehnică, un sector important pentru economia regiunii, prima de Crăciun reprezintă între 25% şi 55% din salariul lunar în Pfalz, Rheinland-Rheinhessen şi Saarland. Valoarea depinde de vechimea angajatului în companie.

Din februarie 2026, salariaţii beneficiază şi de o plată suplimentară, denumită T-ZUG B. Aceasta este de aproximativ 925 de euro în Baden-Wurttemberg şi de aproximativ 845 de euro în Hessa, Pfalz, Rheinland-Rheinhessen şi Saarland.

Ce prime de Crăciun primesc funcţionarii publici în Germania

Situaţia este diferită şi în cazul funcţionarilor publice, în funcţie de landul în care lucrează.

În Baden-Wurttemberg, Renania-Palatinat şi Saarland, funcţionarii publici nu primesc o primă de Crăciun separată. În schimb, în Hessa, aceştia beneficiază de un supliment lunar de 5%.

În sectorul public al administraţiilor locale se aplică la nivel naţional contractul colectiv TVoD, care stabileşte condiţiile de remunerare.

De ce statisticile oficiale arată că peste 85% dintre angajaţi primesc prima de Crăciun

La nivelul Germaniei există şi diferenţe între rezultatele analizelor statistice. Oficiul Federal de Statistică arată că peste 85% dintre salariaţii acoperiţi de contracte colective primesc prima de Crăciun, un procent mai mare decât cel de 78% rezultat din sondajul WSI.

Diferenţa este explicată prin metodele de calcul. Platforma Lohnspiegel.de colectează răspunsuri direct de la angajaţi, în timp ce Oficiul Federal de Statistică analizează prevederile contractelor colective şi include toate plăţile suplimentare efectuate în lunile noiembrie şi decembrie.

Potrivit unui document oficial publicat de Ministerul Muncii în anul 2025, românii au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii UE din Germania (72,7%, depășind chiar rata cetățenilor germani, de 71%). Totodată, la 31 decembrie 2025, în Germania erau înregistrați 903.770 cetățeni români (6,4% din populația străină a Germaniei), conform Registrului Central pentru Evidența Străinilor din Germania.