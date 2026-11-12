Compania care le dă o zi liberă angajaţilor în ziua lansării GTA 6. Şi Armata promite ceva asemănător

O companie tech oferă tuturor angajaţilor posibilitatea de a-şi lua liber pe 19 noiembrie, ziua lansării jocului Grand Theft Auto 6. Decizia vine în contextul în care aproximativ 12,5 milioane de americani ar urma să lipsească de la muncă pentru a juca GTA 6, ceea ce ar putea provoca pierderi de productivitate de peste un miliard de dolari, potrivit unui sondaj PCMag.

Logitech a numit această zi liberă "Logi Game Day", iar angajaţii pot alege să joace orice joc video, nu doar GTA 6. Cei care nu vor să profite de ziua lansării îşi pot lua liber într-o altă zi. Beneficiul este însă disponibil tuturor, de la conducerea companiei până la stagiari, scrie CNET.

De ce le oferă Logitech angajaţilor o zi liberă ca să se joace GTA 6

"Este timpul să renunţăm la stereotipul potrivit căruia jocurile video sunt o pierdere de timp", a declarat Hanneke Farber, directorul general al Logitech.

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"Ca o companie care proiectează produse atât pentru muncă, cât şi pentru divertisment , vedem în fiecare zi cum implicarea într-un domeniu sprijină performanţa în celălalt", a explicat aceasta.

Pe lângă ziua liberă, Logitech va organiza pe 19 noiembrie un eveniment transmis online, găzduit de Robin Piispanen, directorul general al diviziei de gaming Logitech G.

"Vedem direct cum abilităţile pe care angajaţii Logitech şi le dezvoltă în jocuri se reflectă în activitatea profesională şi în rezolvarea problemelor", a precizat Robin Piispanen.

GTA 6, unul dintre cele mai aşteptate jocuri ale anului

Grand Theft Auto 6 este primul titlu nou al celebrei serii GTA lansat după 13 ani. Predecesorul său a generat venituri de peste un miliard de dolari şi a vândut 235 de milioane de exemplare, devenind unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din istorie.

Lansarea GTA 6 a fost amânată de mai multe ori în 2025 şi 2026, ceea ce a amplificat interesul publicului. Potrivit sondajului PCMag, aproximativ 12,5 milioane de angajaţi americani ar putea solicita zile libere pentru a se juca, cu pierderi estimate de productivitate de peste un miliard de dolari.

Alte companii şi chiar o unitate a armatei americane oferă zile libere pentru GTA 6

Logitech este cea mai mare companie care a anunţat că le permite tuturor angajaţilor să îşi ia liber pentru lansarea jocului, însă nu este singura. Cel puţin alte trei organizaţii au adoptat măsuri similare.

Batalionul 9 de Geniu al Brigăzii din Divizia 3 Infanterie a armatei americane, de la Fort Stewart, Georgia, a anunţat că militarii care îşi reînnoiesc contractele pot primi patru zile libere, între 20 şi 23 noiembrie, pentru a juca GTA 6.

Compania Burger Motorsports din California a anunţat că îşi va suspenda activitatea pe 19 noiembrie, iar Edison Motors, din Canada, le-a oferit angajaţilor liber pe 19 şi 20 noiembrie, pentru a beneficia de un weekend prelungit de patru zile.

De ce ar putea benefice zilele libere pentru jocuri libere

Logitech a invocat două studii pentru a-şi susține decizia. Unul arată că 81% dintre pasionaţii de jocuri video consideră că gamingul le creşte încrederea în sine, reduce anxietatea şi stresul contribuie la îmbunătăţirea performanţei profesionale.

Un alt studiu indică faptul că 98,8% dintre factorii de decizie din domeniul IT consideră că abilităţile dezvoltate prin jocurile video pot fi aplicate direct la locul de muncă.

Psihiatrul Douglas McWilliams a explicat pentru Psychology Today că timpul liber dedicat jocurilor video poate contribui şi la reducerea burnout-ului, asociată cu absenteismul, scăderea productivităţii şi problemele de sănătate.

"Detaşarea mentală de muncă se realizează, în general, prin luarea unor zile libere. Pentru ca recuperarea să aibă loc, timpul liber trebuie să permită deconectarea mentală de serviciu, să implice o anumită activitate, să fie relaxant şi să reprezinte o alegere aflată sub controlul individului", a explicat specialistul.

Potrivit acestuia, lansările importante de jocuri video, precum GTA 6, pot îndeplini aceste condiţii şi pot avea efecte pozitive asupra sănătăţii mintale a angajaţilor.