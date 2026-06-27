Bătaie pe joburi în România. Experţii explică de ce e tot mai greu să găsești un loc de muncă. Harta șomajului

Peste jumătate de milion de români își caută un loc de muncă, iar situația este tot mai dificilă pentru tineri. Numărul de şomeri este fără precedent în ultimii doi ani, iar cei aflaţi la început de carieră se simt în corzi. Economiştii avertizează că numărul celor fără serviciu ar putea creşte periculos şi din cauza instabilităţii politice.

Încă studentă la Academia de Studii Economice, Alexandra caută un post de contabilă. Cerinţele companiilor o descurajează, însă. "Toţi vor experienţă. Dar nimeni nu se gândeşte că tu ţi-ai petrecut nişte ani în facultate. Nu ai cum să ai experienţă. Dacă găseşti, găseşti pe nişte salarii de mai bine nu-ţi baţi capul".

3 din 10 tineri activi sunt şomeri

Ca ea, peste 500.000 de români îşi caută loc de muncă şi nu găsesc. Cea mai gravă situaţie se înregisteză în rândul tinerilor. 3 din 10 tineri activi sunt şomeri. De altfel, rata şomajului la această categorie a depăşit 27%. E de 4 ori mai mare decât media naţională şi a ajuns la unul din cele mai ridicate niveluri din UE.

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"O să caut un job, casier cel mai probabil. Nu am aşteptări foarte mari. În domeniul horeca. Am mai lucrat şi îmi place să lucrez cu oamenii. Nu prea găseşti posturi vacante. Eu din ce am găsit a fost ceva pe la mare. O să mă angajez la vară, o să lucrez la mare la un festival", spun tinerii.

Rata şomajului a ajuns la 6,5% la nivel naţional

Rata şomajului a ajuns la 6,5% la nivel naţional, în primul trimestru din acest an. A tot crescut, din 2024 încoace. "Dacă mă uit şi la creşterea economică, cred că am ajuns într-un impas, în sensul că modelul de creştere economică pe care l-am avut nu mai funcţionează.

Pe datorie, cheltuieli publice mari, deficite mari şi vedem că deficitele mari şi datoriile mari ne-au dus la această situaţie. Creşteri de taxe şi la inflaţie. Economia n-are cum să crească, lucrul acesta se vede în şomaj", a explicat Adrian Codîrlaşu, CFA România.

Harta şomajului din România

"Situaţia nu este una bună. În anumite sectoare s-au închis companii, s-au pierdut locuri de muncă. Însă există în continuare nevoie de forţă de muncă în alte sectoare. Datele despre şomaj nu fac altceva decât să ne confirme că suntem într-un moment care este destul de periculos din punct de vedere economic.

Putem ajunge prea uşor în situaţia în care să vedem numere mari de români care nu găsesc locuri de muncă, care nu-şi pot asigura traiul", avertizează profesorul e econoie, Christian Năsulea.