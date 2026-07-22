Internetul nu uită, iar șefii nu iartă, așa că ai grijă ce postezi! O fotografie, un comentariu sau un clip postat cu ani în urmă te pot elimina de pe lista de candidați pentru locul de muncă la care visezi. Specialiștii în resurse umane spun că imaginea profesională ți-o construiești inclusiv pe rețelele sociale.

7 din 10 angajatori verifică și conturile de pe rețelele sociale ale candidaților. Mai mult de jumătate au renunțat la un pretendent după ce au văzut ce a postat.

"Nu văd ce relevanță ar avea, contează experiența"

"Mi se pare ok să te uiți așa, în general, ca omul să nu aibă idei rele pentru reputația companiei", spun oamenii.

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Specialiștii în resurse umane nu caută neapărat perfecțiunea, ci un posibil angajat care să aibă și un CV bun, și o imagine publică respectabilă.

"Cu cât este un post mai expus pentru compania respectivă, că e vorba de un post de management, că e vorba de un post care reprezintă compania, din ce în ce mai mulți angajatori fac această verificare a amprentei în online", spune Oana Botolan, expert HR.

Ce îi face pe angajatori să stea pe gânduri

Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează modul în care te exprimi în social media, dar, mai ales, ce subiecte comentezi și cum.

"Orice e considerat rău, reprobabil în mediul social, contează. Ori ești atent la ce pui pe internet și cum, ori nu mai scrii deloc. Cele politice sunt probabil cele mai răspândite", spune George Butunoiu, specialist în piața muncii.

Şi absenţa din mediul online ridică semne de întrebare

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În ciuda criticilor, nu generația Z este respinsă cel mai des la interviuri din acest motiv.

"Tinerii au avantajul de a fi cei mai educați în tot ceea ce reprezintă mediul digital. Orice alte prezențe bine gândite și construite în mediul online ajută la tot ceea ce înseamnă networking, tot ceea ce înseamnă imagine profesională", spune Oana Botolan.

Conturile de pe rețelele sociale pot să țină loc și de CV. Trei din 10 angajatori s-au hotărât să cheme un candidat la interviu după ce au găsit online informații care îi confirmau experiența și buna imagine profesională.