Tesco ar putea renunţa la operaţiunile din Europa Centrală, într-o tranzacţie care ar putea atrage nume importante din retailul european. Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl, Ahold Delhaize şi polonezii de la Biedronka se numără printre potenţialii ofertanţi.

Gigantul britanic care renunţă la magazinele din Europa Centrală. Ar putea fi cumpărate de proprietarul Lidl - Profimedia

În Europa Centrală, Tesco este prezent în Ungaria, Cehia şi Slovacia, unde operează în total 561 de magazine, potrivit Financial Times, citat de Reuters.

Analiştii consideră că menţinerea acestei reţele în Europa Centrală nu mai corespunde strategiei Tesco, care şi-a concentrat tot mai mult atenţia asupra pieţei britanice. Din 2015, compania a vândut aproape toate activele sale internaţionale pentru a se concentra asupra operaţiunilor principale din Marea Britanie.

Tesco este liderul pieţei britanice de retail alimentar în funcţie de cota de piaţă, potrivit Worldpanel by Numerator, după investiţii importante în această regiune. Compania a raportat însă o încetinire a creşterii vânzărilor în Marea Britanie în primul trimestru, pe fondul deteriorării încrederii consumatorilor în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

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Informaţiile privind o posibilă vânzare a operaţiunilor Tesco din Europa Centrală au apărut iniţial în luna iulie. Potrivit Financial Times, retailerul britanic lucrează cu Goldman Sachs şi Citi în calitate de consultanţi pentru această tranzacţie.

Ahold Delhaize nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informaţiile, iar Tesco, Schwarz Group, Biedronka, Goldman Sachs şi Citi au refuzat să facă declaraţii.