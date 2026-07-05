Câinele-salvamar din Eforie Nord. Igor a fost salvat dintr-un padoc și acum întoarce binele primit

Alerta continuă la malul mării, steagurile de avertizare rămân arborate și astăzi, iar în apă pot intra doar înotătorii experimentaţi. Pe salvamarii din Eforie Nord nici nu ai cum să te superi dacă îţi atrag atenţia să nu te aventurezi în larg: au un ajutor de nădejde. Pentru mulţi, irezistibil.

Faceți cunoștință cu Igor! Metisul de Malinois are 12 ani și a fost salvat de stăpânul său dintr-un padoc din Iași. Astăzi, întoarce binele primit și salvează, la rândul lui, alte vieți. Nu încasează salariu, nu cere pauză de masă și e mereu pregătit de intervenție.

"Eram foarte singur, nu aveam prieteni, nu aveam pe nimeni, şi am zis să-mi iau un câine, știam că acolo sunt mulți câini, 700 de câini. Avea o lună și suferea de parvoviroză, că era așa fără vlagă. El, în principal, mă ajută cu paza la foișor și face foarte bine. Sunt tot felul de vânzători ambulanţi care mai fură", spune stăpânul lui Igor, Vlad Mărculescu.

"E un cățel care pare foarte bun şi cred că e un companion foarte bun pentru domnul salvamar", spune un copil.

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"Igor este un câine foarte liniştit", spune tatăl copilului.

Ascultător și cuminte, Igor stă la umbră şi se hidratează des, ca să facă faţă cu brio temperaturilor ce, la nivelul nisipului, depăşesc 50 de grade Celsius.

Cum a ajuns stăpânul lui Igor să-şi îndeplinească visul din copilărie

Vlad, stăpânul lui Igor, are 37 de ani și este la primul sezon ca salvamar în stațiunea Eforie Nord. În restul anului, este prim-balerin la Opera din Iași.

Pentru că meseria îl obligă să fie mereu într-o formă fizică excelentă, a decis ca-n această vară să-și îndeplinească și un vis din copilărie.

"Am decis de când eram mic, visam la un moment dat să fiu salvamar. Jobul ăsta de salvamar mă ajută să mă ţin în formă pentru stagiunea care urmează din toamnă. Mă duc ca un soldat universitar", spune Vlad Mărculescu.

În toate staţiunile din sudul litoralului, de la Eforie Nord şi până în Vama Veche, a fost arborat azi steagul galben. Nu pot intra în apă decât cei care ştiu să înoate. Curenţii sunt periculoşi chiar şi la mal, mai ales pentru copii. Fetiţa de 11 ani scoasă ieri în ultima clipă din valuri este în continuare în stare foarte gravă la spital.