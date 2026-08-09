Salvamarii au ridicat steagul roșu pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Marea este extrem de agitată. Asta, însă, nu-i oprește pe turiști să se aventureze în valurile periculoase. Un bărbat de 56 de ani a murit în staţiunea Mamaia. Iar în Eforie Nord, jandarmii au fost nevoiţi să scoată cu forța turiștii din mare.

Steagul roșu este arborat în toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la nord la sud. Asta înseamnă scăldatul interzis, însă mulți dintre turiști nu înțeleg avertismentele salvamarilor, care spun că au de-a face astăzi cu cea mai aglomerată și cea mai grea zi de până acum, de la începutul sezonului.

Curenții rip sunt foarte puternici și înșelători, formând gropi adânci de 2-3 metri în apropierea malului.

Turiștii nu își dau seama de pericol. Unii se duc până la geamandură, alții intră cu cei mici și îi țin în brațe pentru a-i feri de valurile puternice. Însă nu aceasta este soluția, spun salvamarii.

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Şi salteaua, și colacul se pot transforma în capcane.

La Eforie Nord, au ajuns două patrule de jandarmi. Oamenii legii i-au scos cu forța pe oameni din apă pentru că este steagul roșu arborat și pentru că sunt în pericol. Însă nu au trecut mai mult de 10 minute și turiștii au intrat din nou în valuri, pentru că mulți dintre ei nu conștientizează pericolul la care se expun.

Două persoane, amendate de jandarmi

"Astăzi, în contextul arborării steagului roșu pe plajele din stațiunea Eforie, care semnalizează interzicerea scăldatului, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța desfășoară, împreună cu salvamarii, acțiuni pentru prevenirea incidentelor și pentru respectarea măsurilor legale. Patru jandarmi, aflați în dispozitiv cu un ATV și un UTV, acționează în zona plajelor din Eforie pentru a informa și avertiza turiștii cu privire la pericolul la care se expun atunci când ignoră semnalizarea și intră în apă în condiții periculoase. Deși salvamarii îi avertizează pe turiști asupra riscurilor, există în continuare persoane care aleg să ignore interdicția. În cadrul acțiunii desfășurate astăzi, jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.000 de lei, respectiv câte 500 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1136/2007", a transmis Jandarmeria Constanţa.

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A fost cel mai aglomerat weekend de până acum. 200.000 de turiști sunt pe întreg litoralul, iar cele mai aglomerate stațiuni, ca de fiecare dată, rămân Mamaia Nord, Eforie, Costinești și Vama Veche.