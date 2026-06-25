Gigantul american Oracle a anunțat un nou val de restructurări care vizează aproximativ 500 de angajați din România, măsura făcând parte dintr-un proces global de reorganizare și adaptare la noile tendințe din industrie, în special cele generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Oracle România concediază 500 de oameni. Fost angajat: "Este posibil să mai urmeze și alte ajustări" - Profimedia

Potrivit unor surse citate de Ziarul Financiar, angajații din România au început să fie informați încă de la primele ore ale dimineții cu privire la decizia companiei. Oracle nu a comentat oficial detaliile legate de numărul exact al posturilor afectate la nivel local.

Nu este prima măsură de acest tip luată de companie: anul trecut, Oracle a mai redus aproximativ 400 de poziții în România, pe fondul unui proces mai amplu de eficientizare. La nivel local, compania avea în jur de 4.000 de angajați.

Un fost angajat Oracle a explicat pentru ZF că actualele disponibilizări sunt, de fapt, parte a unui plan anunțat anterior la nivel intern: "Valul acesta face parte din restructurările decise în anul fiscal precedent. Nominalizările au fost făcute încă din primăvară, deci este posibil să mai urmeze și alte ajustări".

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La nivel global, Oracle avea în mai 2026 aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă, în scădere față de 162.000 în anul precedent, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 13% a forței de muncă, potrivit raportului anual depus la autoritățile de reglementare.

În paralel, acțiunile companiei au înregistrat o scădere de peste 10% de la începutul anului, în contextul presiunilor din piața tehnologică și al investițiilor masive în soluții bazate pe AI.

Datele financiare pentru 2025 arată o evoluție mixtă în România: cele trei entități principale Oracle au cumulat afaceri de circa 1,79 miliarde lei (aproximativ 354,8 milioane euro), în creștere cu 7,5% față de anul anterior, însă au înregistrat împreună pierderi nete de 34,8 milioane lei, după un mic profit cumulat în 2024.

Evoluții diferite au fost raportate la nivelul fiecărei entități: Oracle România a trecut pe pierdere, Oracle Global Services România și-a adâncit deficitul, iar Oracle Sovereign Cloud România a intrat și ea pe minus, în ciuda creșterii cifrei de afaceri. În total, numărul angajaților celor trei firme a scăzut ușor, la 4.288 la final de 2025, potrivit datelor publicate la Ministerul Finanțelor.