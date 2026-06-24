Gigantul american din domeniul tehnologiei Oracle a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaţilor în ultimele 12 luni, echivalentul a aproape 13% din forţa sa de muncă, pe fondul restructurărilor generate de extinderea proiectelor de inteligenţă artificială, transmite CNBC.

Un gigant american din IT, cu birouri şi în România, a eliminat 21.000 de posturi pentru a investi în AI - Profimedia

Potrivit raportului anual depus luni la autorităţile de reglementare, compania avea 141.000 de angajaţi cu normă întreagă în luna mai 2026, comparativ cu 162.000 în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Oracle a precizat că adoptarea şi implementarea tehnologiilor de inteligenţă artificială în cadrul operaţiunilor sale au contribuit la reducerea numărului de angajaţi şi că acest proces ar putea continua şi în viitor.

Compania a cheltuit aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru restructurare, inclusiv plăţi compensatorii şi alte costuri asociate concedierilor. Suma este mult peste cele 374 de milioane de dolari cheltuite pentru restructurări în anul precedent.

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Conducerea Oracle avertizează că astfel de procese pot avea efecte negative asupra productivităţii şi moralului angajaţilor.

În documentele oficiale, compania menţionează riscul apariţiei unor lipsuri de personal calificat în anumite domenii, pierderea experienţei acumulate în organizaţie şi dificultăţi în retenţia angajaţilor.

Oracle susţine însă că restructurările sunt necesare pentru a adapta resursele umane la dezvoltarea accelerată a afacerilor din domeniul cloud şi al inteligenţei artificiale.

Compania a declarat că îşi reorganizează constant echipele pentru a se asigura că dispune de personalul necesar pentru dezvoltarea celor mai performante produse cloud şi AI.

Valul de concedieri vine într-un moment în care Oracle investeşte masiv în infrastructura necesară inteligenţei artificiale.

În martie, compania a anunţat mii de disponibilizări, în contextul presiunilor venite din partea investitorilor privind nivelul ridicat al datoriilor contractate pentru finanţarea proiectelor AI.

În ianuarie, Oracle a prezentat un plan de atragere a 50 de miliarde de dolari prin datorii şi capital propriu.

În ultimul exerciţiu financiar, fluxul de numerar liber al companiei a fost negativ, de 23,7 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile de capital au crescut cu 162%, până la 55,7 miliarde de dolari.

Oracle nu este singura companie care recurge la reduceri de personal pentru a finanţa investiţiile în inteligenţă artificială.

Meta, Google, Microsoft şi Amazon au anunţat în acest an planuri de investiţii care, cumulate, ar putea ajunge la aproximativ 700 de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date şi infrastructură destinată AI.

Meta a concediat aproximativ 8.000 de angajaţi în luna mai, reprezentând 10% din personalul său, iar Microsoft a lansat în aprilie un program de plecări voluntare care a vizat circa 7% dintre angajaţii săi din Statele Unite.

Potrivit estimărilor citate de CNBC, inteligenţa artificială a fost asociată cu peste 50.000 de concedieri în Statele Unite în cursul anului 2025.

Companii precum Salesforce şi IBM au redus, de asemenea, mii de posturi, în timp ce redirecţionează resurse financiare către dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor bazate pe inteligenţă artificială.

Acţiunile Oracle au scăzut marţi cu aproximativ 1%, iar de la începutul anului au pierdut peste 10% din valoare, pe fondul unei corecţii mai ample a sectorului tehnologic.