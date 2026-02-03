Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Apelul IGSU către părinţi, după moartea tragică a celor doi fraţi din Sibiu: "Gheaţa nu este un loc de joacă"

Apel public după o tragedie care a zguduit o comunitate întreagă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le cere părinţilor să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate, avertizând că gheaţa se poate rupe în orice moment, potrivit News.ro. Mesajul vine după moartea a doi copii care au căzut într-un pârâu îngheţat, în judeţul Sibiu.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 18:14
Tragedia din Sibiu, semnal de alarmă: apelul IGSU către părinţi Apelul IGSU către părinţi, după moartea tragică a celor doi fraţi din Sibiu: "Gheaţa nu este un loc de joacă" - Shutterstock | Ilustraţie

"Adresăm un apel sincer către părinţi şi aparţinători: NU lăsaţi copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate. Vorbiţi-le despre riscuri şi explicaţi-le că gheaţa NU este un loc de joacă", afirmă reprezentanţii IGSU într-un mesaj adresat cetăţenilor.

Potrivit pompierilor, există riscul ca gheaţa să se rupă, iar apa rece să le fie fatală copiilor care cad în ea.

"Gheaţa se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute", afirmă pompierii.

Articolul continuă după reclamă

O joacă aparent inofensivă, transformată în tragedie

Aceştia amintesc că luni, într-un sat din Sibiu, doi copii şi-au pierdut viaţa în urma unui joc care, "la prima vedere, poate părea inofensiv". 

"În doar câteva clipe, o joacă obişnuită s-a transformat într-o tragedie. (...). Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru a înţelege, cu adevărat, pericolul apelor îngheţate?", se arată în mesajul IGSU.

O fetiţă de 6 ani şi fratele său în vârstă de 9 ani au murit, luni, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, din judeţul Sibiu. Deşi au încercat să o resusciteze pe fetiţă, manevrele nu au dat rezultate, iar aceasta a fost declarată decedată. Trupul neînsufleţit al fratelui său a fost găsit.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sibiu morti frati inecati igsu avertisment gheata
Înapoi la Homepage
Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Evenimente » Apelul IGSU către părinţi, după moartea tragică a celor doi fraţi din Sibiu: "Gheaţa nu este un loc de joacă"