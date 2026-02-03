Apel public după o tragedie care a zguduit o comunitate întreagă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le cere părinţilor să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate, avertizând că gheaţa se poate rupe în orice moment, potrivit News.ro. Mesajul vine după moartea a doi copii care au căzut într-un pârâu îngheţat, în judeţul Sibiu.

Apelul IGSU către părinţi, după moartea tragică a celor doi fraţi din Sibiu: "Gheaţa nu este un loc de joacă" - Shutterstock | Ilustraţie

"Adresăm un apel sincer către părinţi şi aparţinători: NU lăsaţi copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate. Vorbiţi-le despre riscuri şi explicaţi-le că gheaţa NU este un loc de joacă", afirmă reprezentanţii IGSU într-un mesaj adresat cetăţenilor.

Potrivit pompierilor, există riscul ca gheaţa să se rupă, iar apa rece să le fie fatală copiilor care cad în ea.

"Gheaţa se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute", afirmă pompierii.

Articolul continuă după reclamă

O joacă aparent inofensivă, transformată în tragedie

Aceştia amintesc că luni, într-un sat din Sibiu, doi copii şi-au pierdut viaţa în urma unui joc care, "la prima vedere, poate părea inofensiv".

"În doar câteva clipe, o joacă obişnuită s-a transformat într-o tragedie. (...). Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru a înţelege, cu adevărat, pericolul apelor îngheţate?", se arată în mesajul IGSU.

O fetiţă de 6 ani şi fratele său în vârstă de 9 ani au murit, luni, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, din judeţul Sibiu. Deşi au încercat să o resusciteze pe fetiţă, manevrele nu au dat rezultate, iar aceasta a fost declarată decedată. Trupul neînsufleţit al fratelui său a fost găsit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰