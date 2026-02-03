Care este amenda pentru traversare neregulamentară

Traversarea neregulamentară rămâne una dintre cele mai frecvente abateri comise de pietoni în trafic și este sancționată conform Codului Rutier. Chiar dacă mulți consideră că riscul este mic, legea prevede amenzi clare pentru cei care traversează strada prin locuri nepermise sau fără să respecte semnalele rutiere.

Traversarea străzii printr-un loc nepermis este un gest riscant și e sancționat cu amendă. Pietonii care ignoră trecerile marcate sau semafoarele pot primi amenzi de câteva sute de lei, iar sancțiunile se aplică inclusiv în urma controalelor de rutină din trafic.

Traversarea prin loc nepermis este contravenție

Potrivit legislației rutiere în vigoare, pietonii sunt obligați să traverseze strada doar pe trecerile de pietoni marcate și semnalizate sau, în lipsa acestora, la colțul intersecțiilor. Traversarea prin alte locuri, precum și ignorarea semaforului pietonal, reprezintă contravenție și poate fi sancționată de polițiștii rutieri.

Contravenția poate fi constatată pe loc de către poliție sau poliția locală, în timpul acțiunilor de control din trafic.

Ce amendă primesc pietonii care traversează neregulamentar

Amenda pentru traversare neregulamentară face parte din prima clasă de sancțiuni și este cuprinsă între 2 și 3 puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului-amendă, sancțiunea se situează între 330 și 495 de lei.

Suma exactă este stabilită de poliţist, în funcție de circumstanțele faptei și de pericolul creat în trafic.

Amenda poate fi plătită la jumătate

La fel ca în cazul altor contravenții rutiere, pietonii sancționați pentru traversare neregulamentară pot beneficia de reducerea amenzii. Dacă aceasta este achitată în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se plătește doar jumătate din minimul prevăzut de lege.

În acest caz, suma de achitat poate fi redusă semnificativ, însă sancțiunea rămâne consemnată.

Când este traversarea considerată legală

Traversarea este considerată regulamentară atunci când pietonii folosesc trecerile marcate, respectă culoarea semaforului și se asigură înainte de a păși pe carosabil. În lipsa unei treceri de pietoni, traversarea este permisă la colțul intersecției, cu acordarea priorității vehiculelor.

Nerespectarea acestor reguli poate pune în pericol atât pietonii, cât și șoferii, motiv pentru care sancțiunile sunt aplicate constant.

Traversarea neregulamentară, una dintre principalele cauze de accidente

Statisticile arată că indisciplina pietonală se află printre principalele cauze ale accidentelor rutiere din România. Autoritățile atrag atenția că traversarea neregulamentară nu este doar o abatere sancționabilă, ci și un risc major pentru siguranța rutieră.

Poliția recomandă pietonilor să respecte regulile de circulație și să traverseze doar prin locuri permise, pentru a evita atât amenzile, cât și situațiile periculoase.

