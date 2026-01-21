Radiografia anului trecut arată un blocaj îngrijorător pe piaţa muncii. Majoritatea angajaţilor români se simt într-un punct mort al carierei, asta arată cele mai recente statistici. Mai exact, 6 din 10 angajaţi consideră că actualul loc de muncă nu le mai oferă nicio plăcere, ba mai mult, se simt plafonaţi şi consideră că nu mai au cum să mai avanseze.

Principalele obstacole invocate sunt lipsa oportunităţilor de promovare, contextul economic instabil şi teama generată de restructurările şi presiunile financiare tot mai accentuate din companii.

Sentimentul de împlinire profesională a devenit o raritate. Doar 8% dintre angajaţi se declară cu adevărat mulţumiţi la locul de muncă şi simt că au stabilitate în companie.

Motiv pentru care anul 2026 se arată drept unul în care angajaţii trec la fapte. Peste 40% au de gând să părăsească actualul loc de muncă, în timp ce o treime preferă să adopte o strategie mai prudentă astfel încât să îşi consolideze poziţia din companie.

Chiar dacă dorinţa de schimbare este ridicată, competiţia se intensifică anul acesta. Companiile devin mai selective şi negocierile salariale vor fi mai temperate. În plus, tehnologia îşi spune şi aici cuvântul: se caută prioritar angajaţi cu competenţe digitale avansate, iar procesele de recrutare vor fi dominate de inteligenţa artificială.

