Ani la rând am fost convinși că IT-ul aduce bani mulți și siguranță. Că fără facultate și birou nu ai șanse la un salariu bun. Dar realitatea de acum din piața muncii arată altceva. Meseriile clasice, considerate mult timp "de mâna a doua", ajung astăzi să bată la salariu multe poziții de birou. Sudorii, electricienii sau mecanicii câștigă tot mai bine. Sunt puțini, foarte căutați și greu de înlocuit de inteligenţa artificială.

Meseriile tehnice, aşa-numitele gulere albastre, aduc salarii nete de până la 1.500 de euro pe lună, uneori peste multe joburi din IT. De exemplu, un mecanic de locomotivă poate câștiga 1.500 de euro, un sudor sau electrician industrial ajunge la 1.300 de euro, iar un mecanic auto, la aproximativ 1.250 de euro lunar.

Și alte meserii sunt bine plătite: electricienii și instalatorii câștigă în jur de 1.100 de euro, iar un zugrav poate ajunge la 1.000 de euro pe lună. Sunt joburi cu cerere mare și un avantaj major: nu pot fi înlocuite de inteligența artificială, pentru că presupun muncă practică și calificări tehnice.

Piața IT se ajustează, meseriile clasice devin mai atractive

Articolul continuă după reclamă

În timp ce piața IT trece printr-o perioadă de ajustare, meseriile clasice devin tot mai atractive și mai stabile. Nu necesită studii superioare, accesul se face prin ucenicie sau școli profesionale, iar concurența este mai redusă. Pe de altă parte, munca este solicitantă fizic, nu permite lucrul de acasă și poate implica ture sau riscuri de sănătate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Având în vedere digitalizarea și inteligența artificială, în IT trebuie să fii mai bun decât Gemini sau ChatGPT. Trebuie să ai o experiență relevantă ca să ajungi programator senior și să câștigi mult. Joburile de juniori, avocatură, IT, management, analiști financiari pot fi înlocuite de inteligența artificială și nu mai pot oferi salarii competitive.

Meseriașii pricepuți sunt foarte puțini, în România, din păcate, am pierdut din forța de muncă specializată pe meserii. Am pierdut din vedere școlile profesionale de meserii, care ar trebui dezvoltate, în primul rând, în parteneriat cu companii.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰