Tânăr din Neamț "a dat lovitura" pe internet. George se folosea de povești lacrimogene ca să primească bani
Un tânăr de 30 de ani din Piatra Neamț a dat lovitura pe internet, după ce a păcălit mai multe femei să-i trimită bani folosindu-se de povești lacrimogene. În plus, George a înșelat și alte persoane care voiau să închirieze un apartament în Sofia, Bulgaria.
Într-un final, persoanele vătămate și-au dat seama că au fost înșelate și au început să facă postări pe diferite grupuri de pe rețelele de socializare, scrie BZI.
Înșelate cu povești lacrimogene
Femeile povestesc că i-au împrumutat bani, pe care nu i-au mai primit. Totuși, acesta se pare că se ocupa și cu alte metode de a obține bani. Contacta diferite persoane care căutau chirie în diferite orașe și le promitea un apartament.
Acesta este și cazul K. V., o tânără de 24 de ani din Slovacia, care a plătit 900 de euro chirie pentru un apartament în Sofia, Bulgaria. Însă, ulterior, a aflat că nu George este proprietarul imobilului.
Victimele speră să își obțină banii înapoi, iar bărbatul să fie tras la răspundere pentru ce a făcut.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰