Orașul cu cele mai ieftine tarife la apă și canalizare. La polul opus, costul este de 2 ori mai mare

Românii plătesc tarife diferite pentru apă şi canalizare, în funcţie de localitatea în care trăiesc. În octombrie, costul cumulat al celor două servicii porneşte de la 10,02 lei pentru un metru cub în Ploieşti (Apa Nova Ploieşti) şi ajunge la 23,23 lei fără TVA în Călăraşi (Ecoaqua S.A.).

Practic, pentru aceeaşi cantitate de apă consumată şi evacuată, un locuitor din localitatea cu cel mai ridicat tarif plăteşte de peste două ori mai mult decât unul din oraşul aflat la celălalt capăt al clasamentului, potrivit centralizării făcute de News.ro pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie.

Datele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), completate cu tarifele operatorilor care nu apar în tabelul autorităţii, arată că diferenţa dintre extreme este de 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă şi canalizare.

La un consum de 10 metri cubi pe lună, diferenţa ajunge la 132,10 lei, fără TVA, adică aproape 1.600 de lei într-un an.

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Cele mai mici tarife pentru apă şi canalizare, fără TVA

Ploieşti (Apa Nova Ploieşti) - 10,02 lei/mc;

Bucureşti (Apa Nova Bucureşti) - 10,98 lei/mc;

Chiajna, Ilfov (Veolia România) - 11,05 lei/mc;

Timiş (Aquatorontal) - 11,36 lei/mc;

Bihor (Apă Canal Nord Vest) - 12,21 lei/mc

Cele mai mari tarife cumulate

Călăraşi (Ecoaqua) - 23,23 lei/mc;

Vaslui (Aquavas) - 21,49 lei/mc;

Iaşi (APAVITAL) - 21,17 lei/mc;

Neamţ (Compania Judeţeană Apa Serv) - 20,72 lei/mc;

Galaţi (Apă Canal) - 20,46 lei/mc

Nivelul tarifelor este influenţat de costurile de captare, tratare şi distribuţie a apei, de consumul de energie, dimensiunea şi starea reţelelor, numărul de consumatori deserviţi, dar şi de investiţiile necesare pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare.

În plus, reţelele trebuie adaptate constant odată cu dezvoltarea urbană şi modernizate pentru a reduce pierderile şi riscurile asociate infrastructurii învechite şi fenomenelor meteo extreme, cauzate tot mai frecvent de schimbările climatice. În acest context, programele ample de investiţii pot determina, în timp, ajustări ale tarifelor.