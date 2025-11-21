Şoferii din Constanţa pot să ceară înapoi banii pe care i-au dat pe o taxă de parcare anulată de Curtea de Apel. Primăria le impusese 200 de lei de plată, bani la care nu vrea să renunţe nici acum, chiar dacă instanţa a declarat taxa ilegală.

Taxa pentru ocuparea domeniului public din Constanţa a fost aplicată la începutul anului, dar cinci avocaţi au obţinut anularea ei.

"Sunt persoane care sunt executate silit deja, au primit somaţii, este posibil să le fi instituit şi popriri. Nu plătiţi pentru că nu mai au niciun temei legal pentru executarea silită. 10.368 de constănţeni au semnat o petiţie online prin care au cerut eliminarea acestei taxe. Consiliul local nu a înţeles", spune Eduard Niţă, avocat.

Taxe similare au fost aplicate şi în alte oraşe, dar primăriile au oferit şi beneficii.

Primăria Sectorului 4 a impus o sumă de 540 de lei şoferilor fără loc de parcare, în schimb le-a permis să folosească parcările publice fără barieră.

"Este un impozit mascat. Este o taxă pentru care Primăria nu asigură o contraprestaţie. Primarul nu are voie să facă o propunere prin care să instituie o taxă după cum doreşte în momentul respectiv", spune Mirela Doicescu, avocată.

Şoferii din Constanţa care au plătit taxa de 200 de lei încearcă acum să îşi recupereze banii. Suma ar putea dedusă din taxele şi impozitele de anul viitor sau obţinută în instanţă.

"O taxă nelegală achitată trebuie să fie restituită. Se poate face o cerere de chemare în judecată prin care autoritatea SPIT să fie obligată la restituirea acestei taxe", spune Silvia Andronache, avocată.

"Sunt aproape sigură că nu se va restitui absolut nimic. Cine o să-şi bată capul să-i dea în judecată ca să primească înapoi 200 de lei? Nimeni. Vor puncta pe treaba asta", spune Felicia Ovanesian, avocată.

Primarul se gândeşte deja să impună taxa într-o nouă formă.

"Așteptăm motivarea instanței ca să ne putem exprima mai precis. Taxa această, în opinia mea, trebuie să o menţinem. Chiar o să spunem că este o taxă de dezvoltare", spune Vergil Chițac, primar Constanţa.

Şoferii din Giurgiu fără loc de parcare au fost taxaţi şi ei cu 125 de lei pe an. Decizia a fost atacată în instanţă, iar oamenii aşteaptă verdictul.

