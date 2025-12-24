A fost un an greu, urmează unul şi mai greu. Ordonanţa trenuleţ a fost adoptată aseară de Guvern. Creşte salariul minim din iulie, dar doar cu puţin peste 100 de lei net. Iar suma impozabilă scade de la 300 la 200 lei. De asemenea, impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. 2026 va fi şi acum cu impozite şi facturi mai mari.

Premierul anunţă un val de concedieri în aparatul bugetar.

"Acolo unde în mod cert şi indubitabil există personal excedentar trebuie făcute reduceri de personal. Fiecare salariu plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă bani în minus de la investiţii, de la sănătate, de la educaţie", explică premierul Ilie Bolojan.

Din 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus de la 1% la 0,5%, iar din 2027 această taxă va fi eliminată complet. Tot atunci va fi abrogată şi celebra taxă pe stâlp.

"Avem condiţiile să vedem în sfârşit o revenire o companiilor către ţara noastră şi perspective de creştere mai bune", explică Cristian Năsulea, analist economic.

În cazul firmelor mici, cu afaceri de până la 100.000 euro, impozitul pe venituri scade de la 3 la 1%.

"Reprezintă o surpriză foarte plăcută. Avem speranţa că vom revedea chiar o revenire a companiilor mici care se mutasera în alte ţări, dacă nu măcar oprirea exodului companiilor mici", explică Cristian Năsulea, analist economic.

"Din cele 860.000 de companii care şi-au depus bilanţul la sfârşitul anului trecut, aproximativ 660-670.000 de companii sunt de tip microîntreprinderi şi au o cifră de afaceri de până la 100.000 euro", explică Florin Jianu, preşedinte Consiliul Național al IMM România.

Salariile ar putea fi majorate doar în companiile care nu au pierderi și restanțe, dar va fi nevoie de aprobarea Guvernului. Companiile de Stat aflate în pierdere vor fi obligate să adopte planuri de reorganizare.

"Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care trebuie să le facem, atunci cu siguranţă anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe", explică premierul Ilie Bolojan.

Documentul a venit însă şi cu nişte surprize. După revolta medicilor şi îndelungi dezbateri, valoarea punctului de plată pentru ambulatoriu a crescut la 6,5 lei.

"Ministerul Sănătății s-a angajat că va veni cu un set de măsuri compensatorii, bineînțeles în cel mai scurt timp. un set de măsuri compensatorii de valoarea măsurii care a fost eliminată. Adică de aproximativ un miliard de lei", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Măsurile de austeritate vizează si clasa politică. De anul viitor, subventia pentru partide se va reduce cu 10%. Cu acelaşi procent va fi tăiată şi suma încasată de senatori si deputati pentru cabinetele de lucru.

