Controversata ordonanţă-trenuleţ este pe masa Guvernului în această seară. Printre atâtea tăieri şi măriri de taxe, legea vine şi cu o supriză. Firmele mici, cu afaceri de până la 100 mii euro, vor plăti un impozit mai mic, în loc de de trei la sută, unu la sută. Pe de altă parte, medicii sunt revoltaţi, Guvernul amână majorarea tarifelor în ambulatoriul de specialitate. Premierul anunţă un val de concedieri în aparatul bugetar.

"Acolo unde în mod cert și indubitabil există personal excedentar trebuie făcute reduceri de personal. Fiecare salariu plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă bani in minus de la investiții, de la sănătate, de la educație", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Impozite mai mici pentru companii și eliminarea "taxei pe stâlp"

Din 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus de la 1% la 0,5%, iar din 2027 această taxă va fi eliminată complet. Tot atunci va fi abrogată şi celebra taxă pe stâlp.

"Avem condiţiile să vedem în sfârşit o revenire o companiilor către ţara noastră şi perspective de creştere mai bune", a precizat Christian Năsulea, analist economic.

În cazul firmelor mici, cu afaceri de până la 100.000 euro, impozitul pe venituri scade de la 3 la 1%.

"Reprezintă o surpriză foarte plăcută. Avem speranţa că vom revedea chiar o revenire a companiilor mici care se mutasera în alte ţări dacă nu, măcar oprirea exodului companiilor mici", a adăugat analistul.

Majoritatea firmelor din România sunt microîntreprinderi

"Din cele 860.000 de companii care şi-au depus bilanţul la sfârşitul anului trecut, aproximativ 660-670.000 de companii sunt de tip microintreprinderi şi au o cifră de afaceri de până la 100.000 de euro", a transmis Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România

Salariile ar putea fi majorate doar în companiile care nu au pierderi și restanțe, dar va fi nevoie de aprobarea Guvernului. Companiile de Stat aflate în pierdere vor fi obligate să adopte planuri de reorganizare.

"Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care trebuie să le facem, atunci cu siguranţă anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe", spune Bolojan.

În schimb, Guvernul a decis să amâne cu un an majorarea tarifelor în ambulatoriul de specialitate. Măsura a stârnit revolta angajatilor din Sănătate.

"Această amânare înseamnă practic o reducere a veniturilor cu 30%. Ce înseamnă asta? Unii dintre medici vor pleca, vor închide, pentru că la un moment dat nu mai pot să susțin", a subliniat Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulatoriu.

Buget mai mare pentru Camera Deputaților, în ciuda austerității

Măsurile de austeritate vizează și clasa politică. De anul viitor, subvenția pentru partide se va reduce cu 10%. Cu acelaşi procent va fi tăiată şi suma încasată de senatori și deputați pentru cabinetele de lucru.

Chiar dacă liderii Coaliţiei au promis că Statul va strânge cureaua, Camera Deputaţilor și-a votat azi un buget mai mare pentru 2026.

Cheltuielile de personal vor creşte cu 8%, iar cele cu sporurile și indemnizațiile cu 28%. În plus, pentru deplasările în ţară și în străinătate, deputații vor avea la dispoziție o sumă mai mare cu 25% față de anul în curs.

