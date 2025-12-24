Ordonanţa-trenuleţ a fost adoptată aseară de Guvern. Creşte salariul minim din iulie, dar tot de atunci scade şi suma impozabilă de la 300 la 200 lei. Impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, pentru ca din 2026 să dispară cu totul, taxa pe stâlp dispare din 2027, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. Legea vine şi cu o supriză. Firmele mici, cu afaceri de până la 100 mii euro, vor plăti un impozit mai mic, în loc de de trei la sută, unu la sută.

"Acolo unde în mod cert şi indubitabil există personal excedentar trebuie făcute reduceri de personal. Fiecare salariu plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă bani în minus de la investiţii, de la sănătate, de la educaţie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Reduceri de taxe și schimbări pentru companii

Din 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus de la 1% la 0,5%, iar din 2027 această taxă va fi eliminată complet. Tot atunci va fi abrogată şi celebra taxă pe stâlp.

"Avem condiţiile să vedem în sfârşit o revenire a companiilor către ţara noastră şi perspective de creştere mai bune", a spus Christian Năsulea, analist economic.

În cazul firmelor mici, cu afaceri de până la 100 mii euro, impozitul pe venituri scade de la 3 la 1%.

"Reprezintă o surpriză foarte plăcută. Avem speranţa că vom revedea chiar o revenire a companiilor mici care se mutaseră în alte ţări, dacă nu măcar oprirea exodului companiilor mici", a completat Năsulea.

"Din cele 860.000 de companii care şi-au depus bilanţul la sfârşitul anului trecut, aproximativ 660-670.000 de companii sunt de tip microîntreprinderi şi au o cifră de afaceri de până la 100.000 de euro", a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România.

Salariile ar putea fi majorate doar în companiile care nu au pierderi și restanţe, dar va fi nevoie de aprobarea Guvernului. Companiile de stat aflate în pierdere vor fi obligate să adopte planuri de reorganizare.

"Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care trebuie să le facem, atunci cu siguranţă anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Tensiuni în Sănătate după amânarea majorării tarifelor

În schimb, Guvernul a decis să amâne cu un an majorarea tarifelor în ambulatoriul de specialitate. Măsura a stârnit revolta angajaţilor din Sănătate.

"Această amânare înseamnă practic o reducere a veniturilor cu 30%. Ce înseamnă asta? Unii dintre medici vor pleca, vor închide, pentru că la un moment dat nu mai pot să susţină", a spus Cosmin Alexandrescu, președintele Asociaţiei profesionale a medicilor de ambulatoriu.

Documentul a venit însă şi cu nişte surprize. După revolta medicilor şi îndelungi dezbateri, valoarea punctului de plată pentru ambulatoriu a crescut la 6,5 lei.

"Această condiţionalitate există din momentul aprobării măsurii. Domnul ministru a reiterat faptul că există condiţionalitatea. Acest paragraf a fost eliminat în şedinţa de guvern şi Ministerul Sănătăţii s-a angajat că va veni cu un set de măsuri compensatorii, bineînţeles în cel mai scurt timp. Un set de măsuri compensatorii de valoarea măsurii care a fost eliminată. Adică de aproximativ un miliard de lei", a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Sprijin pentru autoritățile locale și tăieri pentru partide

Proiectul cuprinde şi măsuri pentru autorităţile publice locale, în vederea susţinerii acestora pentru implementarea proiectelor din PNRR cu termene de finalizare în acest an, cât şi pentru sprijinirea acestora pe perioada iernii, punându-le la dispoziţie posibilitatea contractării unor împrumuturi din trezorerie.

"Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei care, din trezorerie, vor putea fi alocaţi pentru cofinanţarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 30 iunie 2026. E foarte important că, încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanţare vor fi puse la dispoziţia UAT-urilor pentru a le folosi. Tot la acest capitol, în sprijin pentru termoficare, vorbim de UAT-uri care pot primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producţie şi furnizarea agentului termic, inclusiv plata restanţelor şi a pierderilor până la 31 martie 2026", a completat Alexandru Nazare.

Veşti bune sunt şi pentru beneficiarii programului Anghel Saligny.

"Se vor stabili criterii de prioritizare în funcţie de categoriile de investiţii şi de gradul de decontare a lucrărilor, care vor fi aprobate prin hotărâri de guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe. Obiectivele care au ca beneficiari consilii judeţene, sectoarele capitalei sau municipiile reşedinţă de judeţ vor fi finanţate în proporţie de 80%, cu o cofinanţare locală în cuantum de 20%, iar cererile de plată vor fi plătite garantat de Ministerul Dezvoltării, în ordinea depunerii acestora", a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Măsurile de austeritate vizează şi clasa politică. De anul viitor, subvenţia pentru partide se va reduce cu 10%. Cu acelaşi procent va fi tăiată şi suma încasată de senatori şi deputaţi pentru cabinetele de lucru.

Guvernul taie, Camera Deputaților mărește bugetul

Chiar dacă liderii Coaliţiei au promis că statul va strânge cureaua, Camera Deputaţilor şi-a votat ieri un buget mai mare pentru 2026.

Cheltuielile de personal vor creşte cu 8%, iar cele cu sporurile şi indemnizaţiile cu 28%. În plus, pentru deplasările în ţară şi în străinătate, deputaţii vor avea la dispoziţie o sumă mai mare cu 25% faţă de anul în curs.

