Sute de kilograme de castraveți, numai buni pentru consum, ajung la gunoi în cel mai mare bazin legumicol din țară, la Matca, în județul Galați. Fermierii sunt puși în situația de a arunca marfa, deși este în stare perfectă, pentru că nu se mai vinde sau li se oferă un preț numai 30 de bani pe kilogram.

Deși vorbim despre una dintre cele mai consumate legume, mai ales pe timp de vară, oamenii nu mai cumpără castraveți din piețe.

Plantele au fost smulse în pământ, castraveții culeși, puși în găleți, gata pentru a fi aruncați. Asta se întâmplă acum la Matca, judeţul Galaţi.

"Probabil că e surplus, castraveți prea mulți nu doar la noi, și unde se exportă, la ceilalți din alte țări și nu mai e nevoie de marfă, e surplus de marfă, lumea a ajuns la o saturație și nu numai că nu mai pleacă marfa în cantități, probabil nici în piețele noastre", a precizat Iosif Lupu, legumicultor.

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Producătorii au ajuns să vândă un kilogram de castraveți chiar și cu 30 de bani, mult prea puțin ca să-și mai scoată investiția. În piețe, însă, prețul ajung să fie de 4 lei.

"Deci 1 leu sacul, mâna de lucru, oamenii care trebuie să culeagă, transportul, benzina, motorina foarte scumpă. Ieșim la limită. Nu știu dacă anul ăsta putem pentru anul viitor să mai producem. 10 ari de solar trebuie să-l culegi, la ora 12 să fii în piață. Iei 4 oameni, 3 milioane, 250 de lei la zi, 2 mese, saci", a explicat Nicolae Șcheianu, legumicultor.

"30 de bani nu acoperă, nici un leu, nici un leu 50 nu acoperă. Deci sub 2 lei kg la orice recoltă deja e sub 0", a spus şi Iosif Lupu, legumicultor.

Mulți dintre ei aleg să renunțe la culturile de castraveți şi se reorientează către ale legume - vinete, ardei sau roşii.