Vacanţa la bunici s-a încheiat dramatic pentru un adolescent de 17 ani. Deşi nu avea permis de conducere, băiatul s-a urcat la volanul maşinii unui amic, iar cel mai probabil din cauza vitezei şi a lipsei de experienţă, a pierdut controlul volanului şi s-a înfipt într-un stâlp. Impactul a fost devastator. Tânărul a murit pe loc, iar fratele lui mai mic cu trei ani, aflat şi el în vehicul a ajuns de urgenţă la spital.

Ora trei dimineaţa. Un apel la 112 anunţă o tragedie pe o şosea din Slatina. "Poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un minor în vârstă de 17 ani ar fi părăsit partea carosabilă", a declarat Claudiu Şerban, purtător de cuvânt IPJ Olt. Tânărul de 17 ani a pierdut controlul asupra volanului în această curbă şi a lovit acest stâlp. Impactul a fost devastator, iar bucăţi din maşină au fost împrăştiate pe o distanţă de zeci de metri.

Fraţii locuiau în Austria cu părinţii şi erau veniţi în vacanţa de vară la bunici

Adolescentul împrumutase maşina de la amicul lui în vârstă de 20 de ani, care era lângă el în momentul impactului. Fără a avea permis de conducere, băiatul a pornit în cursa mortală. L-a luat şi pe fratele mai mic ca să îi demonstreze abilităţile sale, însă inconştienţa de care a dat dovadă l-a ucis. "Tânărul de 14 a rămas internat în secţia de chirugie pediatrică prezentând traumatisme cranio cerebrale destul de severe dar care nu sunt cu pericol vital, iar tânărul de 20 de ani a fost lăsat la domiciliu fără prea multe probleme de sănătate grave", a declarat Emilian Postelnicu, purtător de cuvânt SJU Slatina.

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Fraţii locuiau în Austria cu părinţii şi erau veniţi în vacanţa de vară la bunici. Încă în stare de şoc, bunica nu îşi explică gestul nepotului. "Mi-au spus că pleacă la bunici în partea cealaltă, atât şi eu de atunci nu mai ştiu nimic de ei. Eu ştiu ce-a fost în capul lor", a declarat bunica. În timp ce familia se pregăteşte de înmormântare, poliţiştii au deschis un dosar penal. Vizat de anchetă este şi tânărul de 20 de ani care i-a dat maşina adolescentului, în ciuda faptului că ştia că nu are permis de conducere.