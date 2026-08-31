Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere

Crimă cumplită, urmată de sinucidere într-un sat din judeţul Neamţ. Un pompier în vârstă de 25 de ani şi-a omorât fosta iubită apoi şi-a luat viaţa. A înjunghiat-o chiar în faţa pizzeriei în care lucra, iar atacul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Familia fetei crede că ar fi vorba despre gelozie și că cel mai probabil tânărul nu ar fi putut să treacă peste despărțire. Totul s-a întâmplat în Bărticești. La fața locului, polțiștii au primit un apel prin 112, prin care au fost sestizați despre faptul că o tânără este căzută, că ar fi fost agresată. Imediat au ajuns polțiștii, dar și o ambulanță, care a transportat-o pe fată la spitalul din Roman.

Însă, din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut să facă nimic pentru aceasta și au declarat decesul. Incidentul a fost surprins pe o cameră de supraveghere, iar cei care au văzut imaginile cred că totul ar fi fost premeditat. Spun că s-ar fi văzut cum tânărul ar fi ieșit din mașină și ar fi înjunghiat-o pe fată de mai multe ori.

Ancheta este în desfășurare, un procuror militar este cel care coordonează întreaga închetă. Polițiștii vor stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ șase ani de zile, iar în urmă cu doar câteva luni s-ar fi despărțit.

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Tânăra lucra chiar în apropiere, la o pizzerie, iar ieri ar fi fost ultima zi de muncă a acesteia. Se pregătea să meargă la facultate, la Iași, unde era studentă la Drept.

Andreea era studentă la Drept

Crima a avut loc ieri seară, puţjn după ora 22, în faţa unei pizzerii. Andreea, tânăra de 22 de ani era în ultima ei zi de muncă. Lucra pe timpul verii la pizzeria din satul Bărticeşti şi urma să se întoarcă la Iaşi, unde era studentă la drept, în anul 4. Agresorul este chiar fostul ei iubit, Dragoş, un tânăr cu trei ani mai mare care lucra ca pompier.

"Deodată s-a auzit un răcnet și am zis s-a auzit ceva și au început toţi câinii să latre. Băiatul a fugit la poartă, s-a uitat printre poartă a venit înapoi în casă și a zis Mami, văd un picior de fată şi nişte sânge pe la vecinul pe gard. Hai, amândoi. Şi am ieşit amândoi şi într-adevăr era fata căzută acolo, plină de sânge", spune o martoră.

Atacul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Cei care au văzut imaginile spun că totul a fost premeditat. Tânărul a aşteptat mult timp până când fosta lui iubită a ieşit din pizzerie.

Martor: Camerele au surprins la şi 23 a înjunghiat-o şi noi am ieşit la și 31

Reporter: Ce se vede pe imaginile alea, doamnă? Se vede cum o înjunghie

Martor: El a fost parcat aici aproximativ o oră. A aşteptat-o aproximativ o oră, după aia se vede cum coboară şi o înjunghie de foarte multe ori

Mama victimei: "O manipula"

Din păcate, medicii nu au reuşit să o salveze. Părinţii Andreei au povestit că tânăra a avut şase ani o relaţie cu Dragoş. Încă din liceu. S-a despărţit însă în urmă cu trei luni.

Reporter: Aveaţi bănuială că se poate ajunge aici?

Tatăl victimei: Nu.

Reporter: Fata s-a plâns vreodată că băiatul ăsta e violent sau că i-ar fi teamă de el?

Tatăl victimei: A spus că nu-i e frică de el! A zis că nu-i e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic, ceva grav. Nu dă în ea, nu o bate.

Reporter: A fost la dumneavoastră în casă, l-aţi cunoscut pe băiatul acesta?

Tatăl victimei: Da. A venit în casă, am dat noroc cu el, a dormit în casă. Nu am ştiut ce are în cap!

Mama victimei: Erau despărţiti acum din iunie.

Reporter: Fata asta s-a plâns că se simte ameninţată cumva de el?

Mama victimei: Da, din iunie. Da! O manipula şi atât! El era gelos nu-i permitea să vorbească cu nimeni. Omul ei în care ea avea încredere să vină să bage atâtea cuțite în ea. În ultimul timp, da, el o amenința, îi ieșea în cale, că el nu poate să trăiască fără ea.

La scurt timp după atac tânărul a fugit într-o pădure din apropiere. A fost găsit de poliţişti fără suflare. Acum se face anchetă coordonată de un procuror militar.