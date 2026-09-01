Rezultatele INML în cazul băiatului de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti. Ce substanţe consumase

Au apărut primele rezultate ale analizelor efectuate de Institutul Naţional de Medicină Legală în cazul adolescentului de 17 ani care s-a urcat la volan fără permis şi a provocat accidentul de pe strada Gherghiţei din Capitală. Analizele biologice au confirmat prezenţa substanţelor psihoactive în organismul său. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba despre cocaină, canabis şi benzodiazepine.

Rezultatele INML în cazul băiatului de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti

Primele rezultate ale analizelor toxicologice efectuate la INML "Mina Minovici" confirmă că adolescentul de 17 ani consumase substanţe psihoactive înainte de accidentul produs pe 25 august, la intersecţia dintre strada Gherghiţei şi Prelungirea Teslei.

Potrivit surselor Observator, în organismul băiatului au fost identificate cocaină, canabis şi benzodiazepine.

Este vorba despre primele rezultate, de tip calitativ, care indică prezenţa acestor substanţe în probele biologice recoltate adolescentului.

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INML a confirmat prezenţa substanţelor psihoactive

Brigada Rutieră a anunţat că, potrivit Buletinului de Analiză Toxicologică emis de Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici", analizele biologice ale conducătorului auto de 17 ani au confirmat prezenţa substanţelor psihoactive.

În ceea ce priveşte consumul de alcool, valorile rezultate în urma analizelor s-au situat sub pragul legal de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Imediat după accident, adolescentul fusese testat de poliţişti cu aparatul Alcooltest, care indicase o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea preliminară pentru droguri indicase atunci un rezultat pozitiv la cocaină, motiv pentru care băiatul a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Adolescentul nu avea permis şi a lovit alte cinci maşini

Accidentul s-a produs pe 25 august 2026, în jurul orei 06:50, la intersecţia dintre strada Gherghiţei şi Prelungirea Teslei din Bucureşti.

Potrivit informaţiilor transmise atunci de Brigada Rutieră, adolescentul conducea pe strada Gherghiţei, dinspre Şoseaua Colentina către Autostrada A3, iar la intersecţia cu Prelungirea Teslei a intrat în coliziune cu alte cinci autovehicule.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite şi transportate la spital. Poliţiştii au stabilit, de asemenea, că băiatul de 17 ani nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ancheta vizează infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi vătămare corporală din culpă.